„Kdo na koho zaútočil 22. června čtyřicátého prvního roku?! My na Německo zaútočili nebo Německo na nás? Co je to za blbost?!“ řekl ve filmu Andreje Kondrašova Válka o paměť, jehož fragment odvysílal televizní kanál Rossia 1.

Prezident zdůraznil, že u Ruska není a nemůže být žádný pocit viny.

„My jsme položili na oltář Vítězství 27 milionů životů našich občanů – mám na mysli Sovětského svazu. Dohromady. Proto není a nemůže být žádná omluva pro ty, kdo se snaží přepsat historii,“ řekl ruský prezident.

Putin opakovaně vystupoval proti pokusům Západu přeložit vinu za rozpoutání druhé světové války na Sovětský svaz. Rezoluci Evropského parlamentu, kde se tvrdí, že druhá světová válka začala kvůli podpisu paktu o neútočení mezi SSSR a Německem, označil za „úplnou blbost“ a řekl, že autoři tohoto dokumentu vycházeli z aktuální politické konjunktury. Čelit těmto nesmyslům je možné pouze pravdou, zdůraznil prezident a slíbil, že Rusko bude v tomto směru usilovně pracovat.

Uctění památky Rudé armády

Politici na sociálních sítích si dnes připomínají 75. výročí konce 2. světové války. Někteří z nich nezapomínají na zásluhy jiných národů a varují před chybnou interpretací dějin.

„Je nutné zdůrazňovat, že drtivou většinu našeho území osvobodila Rudá armáda, která přinesla i největší oběti na životech,“ napsala poslankyně SPD Karla Maříková a zdůraznila, že sovětští vojáci zachránili zemi a před likvidací národa, kterou nacistické Německo plánovalo.

„Nebýt těch, co položili za naši svobodu život, tak by tady nikdo z nás nebyl. Připomínat to musíme o to víc, jelikož dochází k úmyslnému překreslování historie, které musíme důrazně odmítnout,“ uvedla poslankyně.

„V Děčíně jsme uctili památku vojáků Rudé armády. Ve svém projevu jsem zmínil i úctu a poděkování všem, kteří společně porazili německé agresory. Vyzvedl jsem i oběti spojeneckých vojáků USA, Británie, Francie, tisíce Rumunů. Nemohl jsem nezmínit oběti českých a slovenských vlastenců,“ napsal na svých sociálních sítích poslanec Jaroslav Foldyna a podtrhl, že Německo prohrálo válku díky nesmírnému nasazení a obětem vojáků Rudé armády a občanů tehdejšího Sovětského svazu.