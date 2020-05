Německo označilo jediného viníka vypuknutí 2. světové války

„Neustálé pokusy v posledních měsících přepsat dějiny tak nestydatým způsobem vyžaduje, abychom měli jasnou pozici, která ve skutečnosti není vůbec potřebná s ohledem na neměnný historický fakt, že pouze Německo zahájilo 2. světovou válku v Polsku," píše se v publikaci.

Podle autorů se 8. květen 1945 stal pro Němce cenou, kterou zaplatili za příchod Hitlera k moci a neschopnost svrhnout nacistický režim.

Heiko Maas poznamenal, že v Polsku, Pobaltí a některých zemích střední, východní a jižní Evropy stále odkazují na toto datum „se smíšenými pocity“.

Podle něj je připisování role pachatele jiným národům nespravedlnost pro oběti války.

Na závěr autoři článku varovali ostatní země před „přeměnou historie na nástroj, který rozděluje Evropu“.

Pokusy obvinit SSSR z rozpoutání 2. světové války

Ruský prezident Vladimir Putin označil pokusy o obvinění Sovětského svazu z přípravy a rozpoutání 2. světové války za blbost. Rusko bude nadále usilovat o uchování historické pravdy.

„Kdo na koho zaútočil 22. června čtyřicátého prvního roku?! My na Německo zaútočili nebo Německo na nás? Co je to za blbost?!“ řekl ruský prezident ve filmu Andreje Kondrašova Válka o paměť.

Prezident zdůraznil, že u Ruska není a nemůže být žádný pocit viny.

„My jsme položili na oltář vítězství 27 milionů životů našich občanů – mám na mysli Sovětského svazu. Dohromady. Proto není a nemůže být žádná omluva pro ty, kdo se snaží přepsat historii,“ konstatoval ruský prezident.

Putin opakovaně vystupoval proti pokusům Západu přeložit vinu za rozpoutání 2. světové války na Sovětský svaz. Rezoluci Evropského parlamentu, kde se tvrdí, že 2. světová válka začala kvůli podpisu paktu o neútočení mezi SSSR a Německem, označil za „úplnou blbost“ a řekl, že autoři tohoto dokumentu vycházeli z aktuální politické konjunktury.