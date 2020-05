V Bulharsku zkritizovali prohlášení USA a východoevropských zemí o roli SSSR po druhé světové válce

Podle jeho slov zapojil podpisem bulharský ministr zahraničí Bulharsko do „dokumentu, který znevažuje historii“.

„Na základě jakého souhlasu (ministryně zahraničních věcí Jekatěrina) Zacharijevová podepsala tento nechutný manipulativní dokument – na základě vládního rozhodnutí? Parlamentní komise pro zahraniční záležitosti je s tímto aktem obeznámena? Jaká je účast Národního shromáždění na tomto rozhodnutí?“ ptal se politik.

Ignorovat ten fakt, že rozdělení Evropy se přímo účastnily Spojené státy a Velká Británie, to je nechutná manipulace historickou pravdou, míní.

„Jak hodnotí vláda aktivní účast především Velké Británie a jejího premiéra Winstona Churchilla a samozřejmě pozici Spojených států v rozdělení Evropy? Protože díky aktivní účasti Velké Británie a Spojených států bylo rozděleno také Německo,“ uvedl.

„A pokud se dnes nemůžeme poklonit milionům obětí druhé světové války, především obětem z Rudé armády – kolem 30 milionů zabitých a zmizelých beze stopy, obětem Velké Británie, USA, Francie, Polska a nacistickému odporu v samotném Německu, znamená to, že nejsme lidé,“ uzavřel Petkov s tím, že v závěrečné fázi války se aktivně účastnila i bulharská armáda.

Nevědomost budoucích generací

Z Bulharska dnes zazněl také názor z úst profesorky historie a vyučující na Sofijské univerzitě Dariny Grigorovové. Ta vyjádřila přesvědčení, že ti, kteří stojí za zkreslením dějin druhé světové války, se spoléhají na nevědomost budoucích generací.

„Účast Rudé armády je momentálně rozmazaná, je obvyklé hovořit o spojeneckých silách. No a nakonec rudoarmějci zmizí úplně, všechno k tomu směřuje. Pozornost se uděluje nepodstatným bitvám. (…) Ale nemyslím si, že taková primitivní propaganda bude mít vážné výsledky, spíše odpuzuje,“ uvedla historička.

Západní Evropa se podle ní pokouší narušit události těchto let za pomoci východní Evropy. „Kým byla osvobozena Osvětim? Rudou armádou. Nebyl tam ani jeden spojenec. (…) Naštěstí si to pamatují i samotní Židé. Je však velmi příznačné, že západní Evropané na to sami chtějí zapomenout pomocí ministrů zahraničí východní Evropy, kteří se účastnili této deklarace,“ poznamenala.