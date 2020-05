Ruský robot byl poprvé otestován v Mariánském příkopě

Stojí za zmínku, že ke svému cíli se robot dostal 8. května v 22:34 moskevského času (21:34 SEČ). Senzory zaznamenaly hloubku 10 028 metrů. „Mise trvala více než tři hodiny bez potápění a vynořování,“ dodali.

Na dno Mariánského příkopu byla dovezena vlajka věnovaná 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce. „Na dno Mariánského příkopu byla postavena vlajka, která je věnována 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce,“ uvedli.

Zařízení provádělo mapování, fotografování a filmování mořského dna, vědci studovali parametry mořského prostředí.

Do komplexu Viťjaz patří samostatný aparát bez lidské posádky, hlubokovodní stanice a aparatura řídicí stanice. Vybavení komplexu umožňuje výměnu informací o nosném plavidle s podvodním aparátem a stanicí v reálném čase pomocí hydroakustického kanálu. V organizaci také poznamenali, že toto podvodní vozidlo bylo prvním plně samostatným vozidlem, které dosáhlo dna Mariánského příkopu.

„Na rozdíl od již dříve fungujících aparátů Kaiko (Japonsko, pozn. red.) a Nereus (USA, pozn. red.) zařízení Viťjaz funguje v podstatě samostatně. Díky použití prvků umělé inteligence v řídicím systému zařízení se dokáže sám vyhnout překážkám během plavby, umí najít cestu ven z ohraničeného prostranství a umí vyřešit i další intelektuální problémy,“ uvedli.

Další testování

Generální ředitel Fondu perspektivního výzkumu řekl, že budou pokračovat další testy tohoto zařízení.

„Toto je první z experimentů, který je naplánován v rámci projektu Viťjaz. Byl proveden společnými silami ruských stavitelů lodí a vědeckých týmu Ruské akademie věd s podporou Tichomořské flotily. Úspěch experimentu potvrdil správnost konstrukčních řešení, která byla vybrána pracovníky, rovněž prokázal účinnou a plodnou spolupráci v rámci široké kooperace účastníků projektu,“ uvedl.

Zároveň poděkoval všem organizacím domácího průmyslu, které byly do projektu zapojeny. Podle jeho slov je projekt Viťjaz dalším rozvojem domácích úspěchů v oblasti vývoje hlubokovodních mořských samostatných komplexů, a to včetně těch, co nemají omezení hloubky ponoru.