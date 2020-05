Kim Čong-un poblahopřál Putinovi k 75. výročí vítězství

„Ruský lid, který před 75 lety prokázal jedinečné hrdinství a ducha sebeobětování, dosáhl velkého vítězství ve velké válce za spravedlnost, která zničila fašismus, což představovalo hrozbu pro budoucnost lidstva, pro ochranu jejich země a zachování světového míru a bezpečnosti," stojí ve zprávě.

Kim Čong-un také poznamenal, že vztahy mezi KLDR a Ruskem se nadále rozvíjejí v souladu s aspiracemi národů obou zemí a překonávají všechny druhy výzev a obtíží s pomocí zděděné tradice přátelství, tvořené ve svaté válce proti společným nepřátelům.

Vůdce KLDR také popřál ruskému lidu a jeho prezidentovi úspěch při budování silného státu a v boji proti šíření koronavirové infekce, která se stala pandemií.

Oslavy velikého dne v Rusku

Z bezpečnostních důvodů musely být některé události převedeny do online formátu nebo odloženy na pozdější datum, ale Rusové budou mít stále co vidět.

Co se týče vojenské přehlídky, slavnostní pochod a přehlídka obrněných vozidel 9. května se ze zřejmých důvodů neuskuteční, ale letecká přehlídka byla mimořádně velkolepá. V den vítězství přeletělo přes Rudé náměstí 75 letadel a vrtulníků a přes všechna ruská města celkem 597 letadel.

Tradičně ruský prezident Vladimir Putin poblahopřál veteránům a všem Rusům ke Dni vítězství.

„Z celého srdce vám blahopřeji ke Dni vítězství. Pro nás všechny je to nejdůležitější, nejcennější svátek. My ho vždy prožíváme velmi slavnostně a celonárodně,“ řekl Putin poté, co položil květiny ke Hrobu neznámého vojína v Alexandrovské zahradě Moskvy.

Rusko široce a důstojně oslaví 75. výročí Vítězství ve Velké vlastenecké válce. Bude přehlídka na Rudém náměstí a pochod Nesmrtelného pluku, dodal ruský prezident Vladimir Putin.

„Duchovní a morální význam Dne vítězství zůstane stále velikým, a náš vztah k němu svatým. Je to naše paměť a hrdost, příběh naší země, příběh každé rodiny, část naší duše, kterou nám předali naši otcové a naše matky, naše babičky a naši dědečkové. My dnes ostře cítíme celou velikost jejich osudů, připomínáme si ty, kdo již nejsou s námi. S láskou hledíme na jejich tváře na fotografiích různých let. Přejeme mnoho let života našim veteránům, kloníme se před velikou generací vítězů,“ řekl Putin.