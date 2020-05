„Česká pravice i Piráty zakrývají protiruským postojem programovou vyprahlost.“ Expremiér vysvětlil přepisování dějin

„Určitá část tzv. českých politických elit, myslím tím tradiční českou pravici i Piráty, zakrývá zpozdilým antikomunismem a protiruským postojem svou naprostou programovou vyprahlost,“ píše ve svém komentáři Paroubek.

Politik v tom vidí i určitou logiku a uvádí důvody, proč dotyční představitelé si zvolili tento způsob chování.

„Prostě nemají co jiného nabídnout. Proto hledají vnější nepřátele, říše zla apod. a přenášejí dějinné události do dnešních podmínek. Svět se ale změnil,“ poznamenal expremiér.

V komentáři nechybělo ani téma překrucování historie, které dostává pravidelnou ozvěnu u médií a veřejnosti. Jedná se o mladé odborníky na dějiny, kteří události druhé světové války interpretují ze svého úhlu pohledu.

„Za další, objevila se zde mladá generace historiků, která promítá do analýzy dějinných událostí své ideologické představy a předpojatost,“ podotýká Paroubek.

Třetím důvodem je podle něj problém, že v zemi prakticky neexistuje vlivné médium, které by dávalo prostor a příležitost historikům i politologům s jinými představami a výsledky vědeckých analýz.

V této souvislosti politik přichází s vlastním pohledem na druhou světovou válku.

Připomněl, že v bojích s nacistickým Německem padlo víc než 27 milionů sovětských občanů a v bojích s Japonskem padlo také až 20 milionů Číňanů. Z komentáře vyplývá, že tyto oběti napomohly tomu, že si Japonci netroufli z východu napadnout Sovětský svaz, což bylo pro další vývoj války důležité.

Podotýká se, že díky tomu mohli Sověti všechny své síly napnout v boji proti nacistům, v němž Sovětský svaz byl hlavním vítězem.

„Už také proto, že boje na východní frontě překonaly svou brutalitou, nesmlouvavostí a nesmiřitelností cokoliv, co bylo zaznamenáno v průběhu války jinde. Zejména vezmeme-li v úvahu to, že Sovětský svaz v důsledku nacisty uplatňované politiky spálené země, měl vlastně zdevastována všechna významná předválečná průmyslová centra v oblastech, které byly zasaženy válkou. Také brutalita německé armády, zejména pak vojáků zbraní SS, ale třeba také banderovců, vůči civilnímu obyvatelstvu, byla v evropských podmínkách nikde jinde nepoznaná,“ připomíná Paroubek.

Podle jeho slov, dnešní Rusko je pochopitelně hrdé na své úspěchy v 2. světové válce, neboť se oprávněně považuje za hlavního vítěze této války.

Proto Rusové velmi citlivě vnímají, když dochází v některých zemích ke zpochybňování jejich podílu na vítězství nad zločinným nacistickým režimem ve II. světové válce. Srovnávat Stalinův režim a nacistický režim, jak se o to pokoušejí dnes někteří politici a zideologizovaní historici, je trapné. Stalin byl spojencem Západu. A pro naši zemi sice komunistický režim nepřinesl to, v co široké vrstvy českého a slovenského obyvatelstva po válce doufaly, ale neznamenal genocidu slovanského obyvatelstva,“ poznamenal Paroubek.

Dodal, že pokud by došlo k vítězství nacistů ve válce, byla by dokončena genocida Židů v Evropě.

„Bylo by pak přistoupeno ke genocidě negermanizovatelných částí slovanských národů. Část těchto národů, včetně Čechů a Slováků, by byla vymístěna ze střední Evropy do nových sídlišť na Sibiři či ve střední Asii. Část by byla germanizována a část zlikvidována. Je dobré, aby si toto všichni naši revizionisté historie dobře uvědomovali, než dojdou k závěrečnému politickému hodnocení,“ upozornil bývalý předsedy vlády ČR.