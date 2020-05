WP: Trump se obává, že vypuknutí covid-19 bude bránit jeho volebnímu vítězství

Podle poradců je Trump nyní „pochmurný a šokovaný“ svou klesající popularitou.

„V soukromých rozhovorech se snažil pochopit, jak se jeho osud dramaticky změnil: od přesvědčení, že byl na cestě k znovuzvolení, až do poznání, že prohrává pravděpodobnému demokratickému kandidátovi, bývalému viceprezidentu Joe Bidenovi, v téměř všech průzkumech veřejného mínění, včetně interního anketování jeho štábu,“ píše deník.

Podle většiny hodnocení měl Joe Biden v dubnu před Donaldem Trumpem náskok v průměru o 6 % (48 % oproti 42 %), což zhruba odráží převahu demokratů oproti republikánům.

Podle vydání Washington Post chce Trump v rámci volební kampaně v červnu obnovit shromáždění svých příznivců a jeho tým začal diskutovat o možnosti jejich organizace.

Prezidentské volby, stejně jako do obou komor Kongresu, jsou naplánovány na 3. listopadu.

Republikáni musí nominovat Trumpa na druhé funkční období. U demokratů během primárních voleb zvítězil Biden.

Kongresy stran, na nichž budou kandidáti nominováni, jsou naplánovány na srpen.

V dubnu Trump prohlásil, že americká strana posuzuje verzi o tom, že nový typ koronaviru, který nese označení covid-19, vznikl v laboratoři v čínském Wu-chanu, a hodlá zjistit jeho původ.

„Znamená to, že se dějí divné věci a že probíhá mnoho vyšetřování. A my hodláme (původ viru) zjistit. To je všechno, co mohu říci. Ať už vznikl kdekoli, pochází z Číny, a v jaké formě, to není důležité. Sto osmdesát čtyři zemí jím nyní trpí,“ řekl Trump na briefingu, když odpovídal na otázku, jak aktivně se vyšetřují verze o tom, že ve městě Wu-chan došlo k úniku viru.

Kandidát na prezidentský úřad za Demokratickou stranu Joe Biden již obvinil Trumpa z toho, že nedokázal hnát Čínu k zodpovědnosti za pandemii koronaviru.

„Nepříjemnou pravdou je, že Donald Trump nechal Ameriku otevřenou a zranitelnou vůči této pandemii. Nebral ohled na varování zdravotních expertů a zpravodajských agentur a místo toho věřil čínským vůdcům,“ prohlásil Biden na videu, které umístil na sociálních sítích.