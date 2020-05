Hra o trůny: Co by stalo, kdyby se děj seriálu vyvíjel podle plánu, v němž měla Sansa Starková zradit svou rodinu?

Seriál Hra o trůny doprovází hodně politických událostí, které vždy zahrnovaly spoustu intrik a zrad. Různé rodinné domy Západozemí neúnavně bojovaly mezi sebou o místo na Železném trůnu. Je však třeba k tomu poznamenat, že se zuřivým nesvárům poháněným touhou po moci nepodařilo vyhnout ani uvnitř samotných rodin.

Nicméně právě největší rodina Starkových byla snad dokonce tou jedinou, jejíž jednota nebyla narušena vnitřními konflikty podobného druhu. Nyní však bylo zjištěno, že tohle moc neodpovídá plánu George R. R. Martina, který měl při psaní scénáře.

Autor příběhu Píseň ledu a ohně se podílel na tvorbě seriálu od první sezóny a podobně jako i v rámci své spisovatelské činnosti neunikl tomu, aby si důkladně nepromyslel spoustu alternativních obratů událostí. Martin tak měl zcela odlišné nápady ohledně toho, jak by měla jednat nynější královna Severu Sansa Starková (hrála ji Sophie Turnerová).

Zpočátku obhajoval scénář, podle něhož by úplně každá rodina měla mít takového člena, který by neprojevoval loajalitu vůči ostatním.

„Každá ze soupeřících rodin se naučí, že má ve svých řadách někoho, kdo nebude spolehlivě a oddaně sledovat společné cíle. V rodině Starků se touto cestou vydá Sansa Starková, až bude provdaná za Joffreyho Baratheona a porodí mu syna a dědice trůnu. Protože v momentě, kdy přijde rozhodující okamžik, dá svému manželovi a dítěti přednost před svými rodiči a sourozenci. Bude to však volba, které pak bude hořce litovat,“ prozradil spisovatel svůj původní záměr.

Jak uvádějí fanoušci, většinou se to v seriálu opravdu stalo, protože Sansa se téměř provdala za Joffreyho Baratheona (Jack Gleeson), ale později byla místo něj provdána za Tyriona Lannistera (Peter Dinklage). To by mělo být považováno za určující okamžik, který Sanse umožní hájit nezávislost Severu a stát se konečně jeho panovnicí.

Ale co by ji čekalo, kdyby dala přednost svým ambicím před zájmy rodiny? Jak víme, málokdo v seriálu přežil tenhle nesmiřitelný boj o trůny. Nicméně je jasné, že ti, kteří někoho zradili , vždy dopadli nejhůř. Pokud by se Sansa obrátila proti své rodině, nebylo by možné předpokládat, že by se o tom dozvěděla její sestra Arya Starková (Maisie Williamsová)? Fanoušci se domnívají, že by se v tomto případě musela Arya pomstít své sestře a zaměřit své vražedné dovednosti proti ní. Sansa Starková by tak byla za svou zradu potrestána smrtí. Producentům však tenhle obrat nepřišel jako vhodný.