Média: Covid-19 se šíří v Bílém domě. Obávám se chodit do práce, říká poradce Donalda Trumpa

V některých médiích se objevila zpráva, že se americký viceprezident Mike Pence uchýlil do izolace, a to kvůli tomu, že jeho tisková mluvčí Katie Millerová měla pozitivní test na koronavirus. V neděli večer místního času však Bílý dům tyto informace dementoval. I přesto ale není šíření viru v prezidentském sídle podle televize CNN pod kontrolou.

O pozitivním testu Katie Millerové v pátek informoval prezident USA Donald Trump. Zároveň dodal, že s nakaženou v kontaktu nebyl. Vzhledem k této informaci tak všichni členové týmu hlavy státu nyní podstupují každodenní rychlotesty.

CNN s odvoláním na zdroje zuvedla, že se úřady přes víkend pokusily vysledovat, s kým přišla v poslední době mluvčí do kontaktu. Neobjevili však nikoho s prokázanou nákazou. Stejná situace panuje i v případě jednoho z prezidentových asistentů, který měl pozitivní nález na SARS-CoV-2 ve čtvrtek.

Do izolace byli kvůli nedávnému kontaktu s Millerovou minulý týden posláni tři členové krizového týmu Bílého domu, který byl zřízen pro koordinaci boje s pandemií. Patří mezi ně napřílkad epidemiolog Anthony Fauci, který se stal v USA za poslední týdny známou tváří díky svým tiskovým vystoupením po boku Trumpa. Ani u jednoho z nich se zatím nákaza neprokázala.

Hassett se bojí chodit do práce

K situaci v Bílém době se vyjádřil v televizi CBS i ekonomický poradce Bílého domu Kevin Hassett. Ten uvedl, že se za současných okolností obává chodit do práce. Raději by podle svých slov zůstával doma, což ale nejde hned z několika důvodů. Jedním z nich je například nutnost zabezpečit komunikaci s dalšími úřady, která je možná jen z pracoven v prezidentově sídle.

Hassett také uvedl, že se snaží udržovat co největší odstup od lidí a pro všechny případy s sebou nosí roušku. Na ochranné pomůcky však nedbají všichni. Například prezident Trump a viceprezident Mike Pence jsou opakovaně kritizováni za to, že i přes doporučení zdravotnických úřadů odmítají nosit obličejové masky. Za zmínku stojí také to, že na fotografiích ze schůzky se špičkami americké armády nemá roušku ani prezident, ani členové vlády, ani generálové.

Pokud jde o Mikea Pence, jeho mluvčí Devin O'Malley prohlásil, že se viceprezident řídí doporučeními zdravotníků v Bílém domě, přičemž měl dosud každý den negativní test na. I test z neděle byl negativní. Zmiňme však, že, se viceprezident v sobotu nezúčastnil setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a s nejvyššími vojenskými funkcionáři.

Vypadá to tedy, že zprávy o možném šíření viru v Bílém domě vyvrací dřívější sdělení Trumpa, že nastal čas na postupné otevírání ekonomiky, protože je pandemie covidu-19 v zemi na ústupu. I sám prezident uvedl, že cítí jistou frustraci z šíření viru ve svém sídle. Dokonce odmítá přijít do kontaktu s kýmkoliv, kdo se nemůže prokázat čerstvým negativním testem.