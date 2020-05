„Konkurovat nám stejně nedokáží.“ Rusko hodnotí zvýšení výdajů na obranu v Polsku

„Ať utrácejí za obranu, kolik chtějí, těmito penězi polských daňových poplatníků platí za své fantomové obavy a falešné cíle. Rusko má obrannou vojenskou strategii a nechystá se na nikoho útočit, ani na Polsko. Polští politici i armáda by měli dobře chápat, že Polsko nemůže konkurovat Rusku, pokud jde o vojenské schopnosti, i když budou utrácet za obranu několikrát více,“ řekl Morozov.

Domnívá se, že takovou pozicí Polsko „slouží americkému patronovi“ a nabízí se jako hlavní protiruská základna v Evropě. „Rozhodně mu to nepřinese v historické perspektivě užitek,“ řekl senátor.

Nová polská národní bezpečnostní strategie

Polský prezident Andrzej Duda v úterý podepsal novou národní bezpečnostní strategii republiky, kde je „agresivní politika“ Ruska uvedena jako největší nebezpečí pro zemi.

Duda po podepsání dokumentu prohlásil, že strategie odráží „především změny, k nimž došlo v Polsku a ve světě během posledních pěti let“. Připomněl, že předchozí strategie byla podepsána v roce 2014.

Podle něj došlo v průběhu pěti let k významným změnám v otázce militarizace Polska. „V roce 2014 nebyla ještě na území Polska žádná vojska NATO a USA. Byla to úplně jiná realita. Za pět let se početnost polské armády zvýšila o 30 tisíc vojáků a financování polských výdajů na obranu se zvýšilo téměř o 40 %,“ řekl prezident.

Uvedl také, že během uplynulého období byl vybudován terminál na zkapalňování plynu, který je v současné době rozšiřován, a byla zahájena výstavba plynovodu Baltic Pipe z Dánska do Polska. Podle jeho slov to umožní „vyhnout se energetické závislosti“ na Rusku. Současně si Duda postěžoval, že Polsko kupuje ruský plyn za vyšší cenu než Německo.

Nová strategie také odráží vztah západních zemí s Čínou. „Rivalita mezi USA a Čínou se stala novou výzvou pro západní jednotu. Země našeho regionu by měly mít v této oblasti společné stanovisko,“ řekl Soloch.

Aktivita NATO u ruských hranic

V posledních letech Rusko informuje o bezprecedentní aktivitě NATO na svých západních hranicích. NATO rozšiřuje svou iniciativu a nazývá ji „odrazováním ruské agrese“. Moskva opakovaně vyjadřovala obavy z rozšiřování aliančních sil v Evropě. Tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko nikoho neohrožuje, ale nebude ignorovat akce, které jsou potenciálně nebezpečné pro jeho zájmy.