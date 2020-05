Média: FBI náhodou odhalila jméno úředníka podezřelého z útoků 11. září

V září loňského roku noviny Wall Street Journal s odkazem na soudní dokument uvedly, že FBI sdělila rodinám obětí teroristických útoků z 11. září 2001 jméno podezřelého saúdského úředníka. Jméno úředníka se nacházelo ve zprávě za rok 2012. Tehdy noviny uváděly, že jméno úředníka bylo osobně předáno rodinným advokátům, ale nebude zveřejněno.

Yahoo uvádí, že zpráva z roku 2012 byla původně zaměřena především na Fahada al-Tumayriho, zaměstnance saúdskoarabského úřadu pro islámské záležitosti a imáma mešity v Los Angeles. Druhou osobou v této zprávě byl Omar al-Bayumi podezřelý z organizování útoků z 11. září ve Spojených státech. V textu se hovořilo ještě o jednom člověku, který „dal pokyn“ al-Tumayrimu a al-Bayumimu, aby pomohli teroristickým únoscům letadel.

Yahoo uvádí, že „třetí osobou“ byl saúdský diplomat, jehož jméno se stalo známým poté, co minulý měsíc FBI podala dokumentaci k federálnímu soudu. Jill Sanbornová, vysoce postavená pracovnice úřadu, reagovala na žalobu podanou rodinami obětí útoků z 11. září, které obviňují saúdské úřady z účasti na útocích.

Portál uvádí, že v dokumentu FBI se hovoří o Mussaedu Ahmedu al-Jarrahovi, pracovníku ministerstva zahraničí Saúdské Arábie. V letech 1999-2000 pracoval na saúdském velvyslanectví ve Washingtonu. Podle údajů pracovníků velvyslanectví poté pracoval na ambasádách království v Malajsii a Maroku. Všechny informace FBI o Jarrahovi a jeho možné účasti jsou utajeny.

Brett Eagleson, zástupce obětí teroristického útoku z 11. září, prohlásil, že FBI se tak snaží „utajit účast Saúdské Arábie“.

Poté, co reportéři Yahoo News upozornili na nedbalost, úředníci ministerstva spravedlnosti informovali soud a žádost odstranili z veřejného přístupu.

Saúdské úřady popírají jakékoliv spojení s teroristickými únosci.

Dvě dopravní letadla unesená teroristy narazila do dvojčat věží Světového obchodního centra v New Yorku 11. září 2001 a zcela je zničila. Do západního křídla budovy Ministerstva obrany USA ve Washingtonu narazilo další letadlo řízené teroristy. Čtvrté dopravní letadlo, také unesené teroristy, havarovalo poblíž Pittsburghu (stát Pensylvánie). Podle oficiálních údajů zahynulo v New Yorku 2749 lidí, ve Washingtonu 189 a v Pensylvánii 44 osob.