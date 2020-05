Alternativní zápletky seriálu Hra o trůny. Tragické události, které původně měly zasáhnout Starkovu rodinu

Rudá svatba se vepsala do dějin jako jedna z nejmrazivějších scén v televizní historii. Robb Stark (hrál jej Richard Madden) spolu se svou manželkou Talisou (Oona Chaplin) a matkou Catelyn Stark (Michelle Fairley) byli pozváni na svatbu, kde nakonec byli krutě zabiti v důsledku komplotu Freye, rodu Lannisterů a Roose Boltona (Michael McElhatton).

Tato událost však nebyla jen šokující a drastickou podívanou, ale ukazuje se i jako zásadní zápletka následujícího děje seriálu. Rudá svatba totiž spustila nepřetržitý řetěz pomst, zrad a intrik mezi obyvateli Západozemí, díky čemuž je seriál označován za jeden z nejvíc fascinujících televizních pořadů generace, který neustále boří stereotypy a překračuje veškera očekávání.

Rudá svatba však podle původního plánu George R. R. Martina měla dopadnout jinak, protože aspoň pro jednoho z účastníků scény plánoval autor příběhu Ledu a ohně poněkud odlišný osud. Vyplývá to z dopisu, který Martin adresoval svému kolegovi v roce 2005. Vyprávěl tam o detailech svého příběhu.

Podle původního záměru neměla Catelyn Stark být na rozdíl od svého syna Robba zabitá během Rudé svatby. Místo toho Catelyn uprchnula na Sever, aby se nacházela za Zdí poblíž svých dětí.

„A zažije příchod Bílých chodců, kteří zaútočí na tábor divochů,“ stálo v dopisu George R. R. Martina.

Její život na Severu by však byl zatížen hlavně kvůli postavě Mance Raydere (Ciaran Hinds), kterého známe téměř výlučně jen z jeho interakcí s Jonem Sníhem (Kit Harington). Uvedení Catelyn vedle Raydere by však rozhodně vyvolalo obrovskou změnu a zesílilo by to jeho roli v celém příběhu.

„Catelyn a její děti najdou svou jedinou naději bezpečnosti ještě dále na severu, za Zdí, kde spadnou do rukou Mance Raydera, krále za Zdí,“ psal George R. R. Martin.

Zrada Sansy Starkové

Nebyla to však jediná tragédie, která byla vynechaná ze životní dráhy Starkovy rodiny při upravování děje příběhu. Martin původně měl i zcela odlišné nápady ohledně toho, jak by měla jednat nynější královna Severu Sansa Stark (hrála ji Sophie Turnerová).

„Každá ze soupeřících rodin se naučí, že má ve svých řadách někoho, kdo nebude spolehlivě a oddaně sledovat společné cíle. V rodině Starků se touto cestou vydá Sansa Stark, až bude provdaná za Joffreyho Baratheona a porodí mu syna a dědice trůnu. Protože v momentě, kdy přijde rozhodující okamžik, dá svému manželovi a dítěti přednost před svými rodiči a sourozenci. Bude to však volba, které pak bude hořce litovat,“ prozradil spisovatel svůj původní záměr.

Zpočátku obhajoval scénář, podle něhož by úplně každá rodina měla mít takového člena, který by neprojevoval loajalitu vůči ostatním.

Jak uvádějí fanoušci, většinou se to v seriálu opravdu stalo, protože Sansa se téměř provdala za Joffreyho Baratheona (Jack Gleeson), ale později byla místo něj provdána za Tyriona Lannistera (Peter Dinklage). A to by tedy mělo být považováno za určující okamžik, který Sanse umožní hájit nezávislost Severu a stát se konečně jeho panovnicí.