Francouzský surfař udeřil agresivního žraloka. Video

Třiadvacetiletý Dylan Nakass surfoval na pláži Bells Beach poblíž Melbourne, když byl napaden žralokem.

Dylan prozradil, že surfoval a všiml si, že za ním plave žralok. Dravec ho kousl do pravé nohy a dál kroužil kolem. Žralok odplaval až poté, co se Dylan otočil a několikrát jej udeřil do hlavy.

„Udeřil jsem ho dvakrát, stále cítím ten dotek. Pak odplul,“ řekl mladík novinářům.

Na pomoc mu okamžitě přispěchal místní surfař Matt Sedunary. Ten si však nejprve neuvědomil, že má Francouz problém.

„Začal křičet. Upřímně, myslel jsem si, že si jen dělá legraci s přáteli,“ říká Sedunary.

Australan pomohl zraněnému muži dostat se na břeh, přičemž oba sledovali, jak je v hloubce pronásleduje žralok.

Okamžik, kdy se surfaři vrací k břehu, se podařilo natočit místnímu obyvateli Grahamu Bladeovi. Na videu dva mladíci veslují na prknech k břehu a za nimi přitom plave žralok.

Dylanovi v nemocnici lékaři udělali několik stehů. Muž se však již teď těší, až se rány zahojí a bude se moci zase znovu věnovat své oblíbené aktivitě.

Blade uvedl, že lidé, kteří tyto záběry viděli, mu řekli, že zhrubai dvoumetrový dravec vypadá jako žralok sedmilibý. Tento druh může být agresivní, když je vyprovokován. Celkově byl účastníkem pouhých pěti nevyprovokovaných útoků, podle informací uvedených v International Shark Attack File.