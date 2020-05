Lékaři odhalili symptomy záhadného syndromu spojeného s koronavirem

Lékaři odhalili sedm hlavních symptomů záhadného zánětlivého syndromu spojeného s koronavirem. Nový syndrom připomíná svými projevy Kawasakiho nemoc anebo infekční a toxický šok. Píše o tom The Daily Mirror.

Hlavním symptomem jsou zvýšené teploty, jež trvají přes pět dní, vyrážka, zvětšení krčních lymfatických uzlin, zčervenání očí a pokožky prstů na rukách a nohách, průjem a sucho ústech.

Onemocní na to hlavně děti ve věku do pěti let. V případě těchto symptomů lékaři radí okamžité vyhledání lékařské pomoci, protože čím dříve bude zahájena léčba, tím bude nižší riziko komplikací.

The Daily Mirror s odkazem na guvernéra státu New York Andrewa Cuoma píše, že tento nový syndrom byl zjištěn u dětí minimálně v 15 amerických státech a v pěti evropských zemích: Velké Británii, Francii, Itálii, Španělsku a Švýcarsku. Ve Velké Británii bylo zaregistrováno nejméně 12 případů, ve Francii asi 15. Podle francouzského ministra zdravotnictví Oliviera Vérana byl tento syndrom zaregistrován u dětí různého věku.

V květnu byla zveřejněna zpráva, že ve státě New York zemřely na tento syndrom tři děti. Později byl zaregistrován růst počtu případů daného syndromu v italském regionu Lombardie. Podle názoru lékařů je tato reakce organismu komplikací koronaviru.

Pandemie covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie covid-19.

Pandemie covid-19 se rozšířila téměř do všech zemí. Podle dat WHO se nakazilo přes 4,3 milionu lidí, zemřelo přes 297 tisíc.