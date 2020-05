Meghan Markelová si psala tajný deník, kde reflektovala zákulisní dění královského života

Jeden z přátel vévodkyně prozradil zpravodajskému portálu Mail Online, že bývalá hvězda seriálu Kravaťáci pravidelně zapisovala své myšlenky a pocity do deníku.

Její zápisky by tak mohly detailně odhalit potíže, kterým čelila Meghan, když opustila své rodné město Los Angeles a tedy i své herecké ambice, aby nastartovala nový život v roli člena britské královské rodiny. Pokud by byl deník vůbec někdy publikován, mohlo by to poskytnout zcela unikátní přístup do zákulisí života v monarchii.

Toto léto však spaří světlo světa jiná publikace, napsaná životopiscem královské rodiny Andrew Mortonem, která bude mít název(v anglickém znění Finding Freedom) a měla by odhalit intimní podrobnosti o životě královského páru.

Informace o vedení deníku vévodkyní přitom rozhodně vzbudila zájem královského autora, který předtím pracoval s princeznou Dianou na autobiografii.

„Meghan je určitě dobrá spisovatelka s pěkným citem pro jazyk. A to je logické, neboť vévodkyně studovala v prvním ročníku angličtinu na Northwestern College,“ připomněl Andrew Morton.

Je kromě toho přesvědčen, že zveřejnění jejího vlastního pohledu na svůj život by se nejen finančně vyplatilo, ale také by dostalo veřejnou informaci o její osobnosti pod úplnou kontrolou.

Blogerka Meghan

Není přitom tajemstvím, že před tím, než se Meghan provdala za prince Harryho, psala si blog Tig o životním stylu, kde sdílela informace o své oblíbené hudbě, jídlu a módních trendech.

V příspěvcích kromě toho často líčila, jak si užívá klidného a nezávislého života.

„Moje vlasy jsou krásně upravené, moje tvář září radostí, moje jméno je uznávané, můj hvězdoměr stoupá, můj život se mění,“ psala ve svém blogu Meghan Markelová.

Meghan se tak jednou vydala za dobrodružstvím typu „jíst, meditovat, milovat”, kde se pokusila strávit měsíc ve snaze „jíst všechno, meditovat a prostě užívat si každého okamžiku svého života“.

A právě tohle období sebereflexe prožívala i několik měsíců po setkání s princem Harrym, kdy jejich vztah nebyl veřejně známý. Blog tehdejší herečky však byl těsně před jejich zasnoubením přerušen a uzavřen.