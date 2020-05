Infekcionistka uvedla, kdo má jako první dostat vakcínu proti covid-19

„Když se vakcína objeví, mám jako lékařka infekcionistka za to, že především musí být naočkováni lidé z rizikových skupin. Starší lidé, lidé s chronickými chorobami a až potom všichni ostatní… Nemohu říct, jaké rozhodnutí schválí WHO a ministerstva zdravotnictví různých zemí, myslím si však, že především budou očkováni lidé riskující zdraví, zdravotníci, zaměstnanci sociálních služeb, kteří pracují se staršími lidmi,“ poznamenala lékařka.

V Izraeli, kde vláda již ohlásila zlepšení epidemiologické situace a počet nemocných a nově nakažených se stabilně snižuje několik týdnů za sebou, padli za oběť koronaviru hlavně starší lidé.

„Rizikovou skupinu tvoří v Izraeli stejně jako po celém světě starší lidé. 87 % úmrtí na covid-19 připadá na lidi nad 67 let, průměrný věk zemřelých činí 80 let. Oběti mladší 80 let patřili do rizikových skupin podle dvou nebo víc ukazatelů. Trpěly kardiovaskulárním onemocněním, hypertenzí, cukrovkou nebo obezitou,“ sdělila infekcionistka Galina Golcman. Právě ti podle jejího mínění potřebují vakcínu jako první.

Podle odhadu lékařky nehledě na to, že se vývoji vakcíny věnuje velký počet vědeckých laboratoří v různých zemích, nedá se její objevení čekat v nejbližších měsících. „Bude-li vakcína vyvinuta, když to, co dnes testují, se ukáže jako účinný prostředek, pak můžeme očekávat vakcínu nejdřív v září nebo říjnu, a to podle těch nejoptimističtějších předpovědí,“ míní Galina Golcman.

Pandemie covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie covid-19.

Pandemie covid-19 se rozšířila téměř do všech zemí. Podle dat WHO se nakazilo přes 4,3 milionu lidí, zemřelo přes 297 tisíc.