Cizinci požádali ruskou ambasádu, aby je odvezla ze Spojených států

Cizí státní příslušníci se obracejí na ruské velvyslanectví ve Spojených státech o pomoc při cestování do Ruska, uvedl velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov.

„Je před námi ještě dlouhá cesta. Dostáváme žádosti od občanů Běloruska a Kazachstánu a ukrajinské strany o pomoc při cestě do Ruské federace za účelem sjednocení s jejich rodinami," se píše v prohlášení na facebookové stránce diplomatické mise.

Nedávno další let ruské společnosti Aeroflot vyvezl 369 lidí z New Yorku do Ruska.

„Takové zatížení letadla jsme ještě neviděli, je to pro nás zvláštní rekord. Z naší strany jsme se pro to snažili udělat maximum. Včasné informování o vypravení letu z New Yorku umožnilo vyřešit řadu problémů bez spěchu a našim krajanům se včas dostat na letiště," řekl Antonov.

Poznamenal, že mezi cestujícími letu bylo 40 lidí z takzvaného „humanitárního seznamu“ tvořeného diplomaty. Zahrnuje krajany v obtížné životní situaci, podstupující léčbu a rehabilitaci ve Spojených státech, kteří mají zdravotní postižení a starší lidi.

Rusko od 27. března zastavilo pravidelné a charterové lety s dalšími zeměmi uprostřed pandemie koronaviru. Výjimkou jsou vývozní, jakož i nákladní, poštovní, sanitární a humanitární lety, destilace prázdných letadel pro údržbu, tranzitní lety s přistáním pro tankování (změna posádky) v zemi a lety prováděné na základě samostatných rozhodnutí vlády.

Koronavirus v Rusku

Podle posledních údajů bylo v Rusku zjištěno 9 974 nových případů nákazy koronavirem. Nejnovější případy byly hlášeny v 84 regionech země. Většina nových nákaz byla však zaznamenána v Moskvě (4712), Moskevské oblasti (918), Petrohradu (460) a Nižegorodské oblasti (238). Během dne zemřelo 107 lidí a 3711 pacientů se z nemoci uzdravilo.

Celkově země hlásí 252 245 nemocných a uvádí se, že bylo provedeno více než 6,1 milionu testů. Celkový počet uzdravených činí 53 530 a počet obětí se vyšplhal na 2 305.

Pandemie covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie covid-19.

Pandemie covid-19 se rozšířila téměř do všech zemí. Podle dat Univerzity Johnse Hopkinse se nakazilo přes 4,4 milionu lidí a zemřelo přes 302 tisíc nakažených.