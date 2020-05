„Sedmé kolegium (BNA) zamítlo 15. května žádost Nord Stream 2 AG o zbavení části plynovodu Nord Stream 2 ležící v německých výsostních vodách regulování (v souladu se směrnicí),“ uvádí se ve zprávě.

Toto rozhodnutí znamená, že operátor plynovodu musí rezervovat nejméně polovinu kapacity pro alternativní dodavatele nehledě na jejich absenci. Jinými slovy Gazprom bude moci dodávat jen 27,5 miliardy kubíků ročně, a nikoli 55 miliard.

V rezortu poukázali na to, že pro vyvedení zpod platnosti směrnice měla být výstavba ukončena do května roku 2019. Regulátor zamítl důvody Gazpromu, který tvrdil, že všechny prostředky byly do projektu investovány před tímto datem, a může se tedy pokládat za ukončený.

Když výstavba plynovodu Nord Stream 2 teprve začínala, dotýkala se plynová směrnice EU jen plynovodů ležících na území regionu. Tím byly omezeny dodávky plynovodem OPAL, který je pozemním prodloužením prvního Nord Stream.

Normativy byly změněny na pozadí aktivního odporu výstavbě ze strany Ukrajiny, USA, baltských zemí a Polska, které mají za to, že tento projekt je čistě politický a přivede k větší závislosti Evropy na Rusku.

Americké sankce zavedené v souladu s touto logikou zastavily výstavbu plynovodu u pobřeží Německa. V současné době ji hodlá Rusko ukončit vlastními silami. Do německého přístavu Mukran, který je základnou výstavby, připlula loď na ukládání potrubí Akademik Čerskij, která patří Gazpromu. Ruské oficiální osoby nejednou tvrdily, že může ukončit práci samostatně, oficiálně však nebyla tato činnost ohlášena. Příčiny, proč se nachází loď v Mukranu, nebyly také uvedeny.