Peskov upřesnil termíny publikace Putinova článku o 2. světové válce

Prezident Ruska Vladimir Putin plánuje i nadále napsat a zveřejnit článek o událostech spojených s 2. světovou válkou, termíny jeho publikace však budou spojeny s datem hlavních oslav 75. výročí vítězství. Oznámil to v pátek tiskový mluvčí hlavy státu Dmitrij Peskov.

„Oslavy 75. výročí vítězství probíhají po celý nynější rok, a proto čas (na přípravu článku) ještě je,“ řekl. „Mnohé bude záležet samozřejmě na tom, na jaké datum budou naplánovány hlavní oslavy (výročí vítězství) a tak dále.“

O svých plánech napsat článek věnovaný událostem, které válce předcházely, na základě archivních dokumentů promluvil ruský prezident v prosinci roku 2019 na velké tiskové konferenci. V poslední době věnoval ve svých veřejných projevech velkou pozornost těmto událostem, mj. takzvané mnichovské zradě a také úloze jednotlivých evropských zemí včetně Polska. Ruský prezident nejednou zdůraznil nepřípustnost falzifikace dějin této války a označil mj. za nepřípustné a nekorektní rozhodnutí Evropského parlamentu, který přirovnal úlohu SSSR k úloze hitlerovského Německa.

V letošním roce byly oslavy Dne vítězství odloženy kvůli epidemiologické situaci spojené se šířením koronaviru. Putin nejednou zdůraznil, že oslavy včetně vojenské přehlídky na Rudém náměstí se konat určitě budou, ale později až to bude možné.

Pokusy obvinit SSSR z rozpoutání 2. světové války

Ruská vláda nejednou hovořila o tom, že se některé země pokoušejí přepsat dějiny. Prezident Vladimir Putin řekl, že povinností Moskvy je zajistit zachování pravdy o Velké vlastenecké válce a čelit pokusům o falzifikaci jejích dějin. „Kdo na koho zaútočil 22. června čtyřicátého prvního roku?! My na Německo zaútočili nebo Německo na nás? Co je to za blbost?!“ řekl ruský prezident ve filmu Andreje Kondrašova Válka o paměť.

Prezident zdůraznil, že u Ruska není a nemůže být žádný pocit viny. „My jsme položili na oltář vítězství 27 milionů životů našich občanů – mám na mysli Sovětského svazu. Dohromady. Proto není a nemůže být žádná omluva pro ty, kdo se snaží přepsat historii,“ konstatoval ruský prezident.

Putin opakovaně vystupoval proti pokusům Západu přeložit vinu za rozpoutání 2. světové války na Sovětský svaz. Rezoluci Evropského parlamentu, kde se tvrdí, že 2. světová válka začala kvůli podpisu paktu o neútočení mezi SSSR a Německem, označil za „úplnou blbost“ a řekl, že autoři tohoto dokumentu vycházeli z aktuální politické konjunktury.