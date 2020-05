První v Evropě: Slovinsko ukončí epidemii koronaviru, Island znovu zahajuje cestovní ruch

Slovinská vláda ve čtvrtek pozdě večer oficiálně ukončila epidemii koronaviru a stala se první evropskou zemí, která tak učinila poté, co úřady v posledních dvou týdnech potvrdily méně než sedm nových případů koronaviru každý den.

Lidé, kteří nyní přijíždějí do Slovinska z jiných států Evropské unie, již nebudou nuceni jít do karantény po dobu nejméně sedmi dnů, jak to bylo od začátku dubna, uvedla vláda v prohlášení.

Země, která hraničí s Itálií, Rakouskem, Maďarskem a Chorvatskem, vyhlásila epidemii 12. března. Dosud ohlásila 1 464 případů koronavirem a 103 úmrtí.

„Slovinsko zkrotilo epidemii za poslední dva měsíce... Dnes má Slovinsko nejlepší epidemiologický stav v Evropě,“ řekl ve čtvrtek premiér Janez Janša.

Konec epidemie znamená, že některá opatření, včetně finanční pomoci občanům a firmám zasaženým koronavirem, vyprší na konci května.

Vláda uvedla, že cizí občané, kteří vykazují známky koronavirové infekce, stále nebudou moci vstoupit do země.

Karanténa zůstane v platnosti pro osoby ze států mimo EU s výjimkou některých osob, včetně diplomatů a osob přepravujících náklad. Občané budou muset stále dodržovat základní pravidla, aby se zabránilo možnému šíření infekce, uvedla vláda bez upřesnění.

Lidé musí nosit roušky ve vnitřních veřejných prostorách, držet vzdálenost nejméně 1,5 metru a dezinfikovat si ruce při vstupu do veřejných prostorů.

Od poloviny března Slovinsko uzavřelo všechny školy, sportovní a kulturní instituce, bary, restaurace, hotely a obchody kromě potravin a obchodů s drogami a zároveň zrušilo veřejnou dopravu.

Vláda začala uvolňovat opatření od 20. dubna. Veřejná doprava byla obnovena začátkem tohoto týdne, zatímco se někteří žáci vrátili do škol. Všechny bary a restaurace, stejně jako malé hotely s až 30 pokoji budou moci otevřít příští týden.

Island se stal první zemí v Evropě, která znovu zahájila cestovní ruch

Island se rozhodl začít vítat turisty od 15. června a stal se prvním evropským státem, který zahájil jasný plán obnovení cestovního ruchu.

Vzhledem k tomu, že epidemie je nyní považována, že je pod kontrolou a poražena, alespoň prozatím se vláda rozhodla znovu otevřít Island turistům. Podmínkou pro vstup do země gejzírů a sopek je, že se po příjezdu otestujete na koronavirus.

Cestující budou testováni na mezinárodním letišti Keflavík a výsledky budou známy ve stejný den. Turisté budou také moci předložit nový výsledek testu ze své domovské země, ale islandské orgány nezaručují, že bude přijat. Každý, kdo odmítne testování, bude na dva týdny v karanténě. Každý, kdo prokáže nákazu virusem, bude okamžitě izolován.

V současné době zůstává nejasné, zda náklady na testování ponese islandská vláda nebo cestující.

Island je jedním z nejméně postižených koronavirem národů. Žádné nové případy nebyly zjištěny několik dní a počet pacientů s covidem-19 identifikovaných zdravotnickými orgány byl tento týden pouze 13, z nichž pouze jeden byl v nemocnici. Celkově virus způsobil deset úmrtí v zemi s 360 tisíci obyvateli.

Navzdory epidemii koronaviru, která se zdá být na Islandu poražena, se úřady alespoň prozatím zavázaly pokračovat v rozsáhlém testování. Island zatím otestoval více než 15 procent své populace, což je nejvíce na světě. Úřady také pracují na zavedení rozsáhlých testů protilátek.

Jako Řecko a další středomořské země patří Island k evropským národům, které jsou pro své hospodářství nejvíce závislé na cestovním ruchu. V letech před koronavirovou krizí představoval cestovní ruch až 10 procent HDP.