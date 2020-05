Dcera maršála Koněva se vyjádřila k myšlence obnovit v Praze památník jejího otce. Je proti tomu

Památník legendárního sovětského maršála Ivana Koněva by se v Praze neměl obnovovat a neměl by se tak dávat místním radikálům nový důvod pro to, aby jej znovu znesvětili. Podle maršálovy dcery Natalie Koněvové by měl být převezen do Ruska a postaven v Moskvě.

Dnes v rozhovoru pro RBK uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, že památník Koněva v hlavním městě Česka by se měl obnovit.

„Děkuji za podporu, za nápad, ale nepodporuji to. Podle mě tohle není řešení problému,“ uvedla Koněvova dcera.

Zároveň připomněla, že dříve v Praze navrhovali přemístit památník z Prahy 6 do jiné části města.

„A pak si tahle část odhlasuje, že ani jim památník nevyhovuje. A budou ho zase přemisťovat do další části. A zneužívání pomníku bude pokračovat,“ dodala a připomněla situaci, kdy byla socha polita červenou barvou.

Podle jejích slov nebude v české společnosti panovat shoda ohledně symbolů, které připomínají památku osvobozenecké mise Rudé armády během druhé světové války.

„Je to zřejmé na základě různých politických kroků, které se tam dělají. Poslední krok, když v Praze postavili památník vlasovcům, je podobný, a omlouvám se, záchodu,“ uvedla. „Jedná se o krajní bod, absolutní stupeň neochoty těchto lidí vidět a pamatovat si všechno, co je spojeno s Rudou armádou,“ dodala.

Odstranění sochy maršála Koněva

Zároveň vyjádřila přesvědčení o tom, že je nutné památník vrátit zpět do Ruska. „Myslím si, že památník by se měl vrátit do své vlasti. Tak, jak se vrátila naše vojska, měl by se domů vrátit i maršál. Proto by se mělo jednat s českou stranou o tom, aby se památník vrátil zpět do Moskvy,“ uvedla.

V září loňského roku městská část Praha 6 schválila odstranění pomníku maršála Koněva, který stál na náměstí Interbrigády v Praze 6 – Bubenči. Jedním z iniciátorů byl starosta Ondřej Kolář.

Pomník, jehož autory byli sochař Zdeněk Krybus a architekt Vratislav Růžička, byl postaven v roce 1980. Došlo k tomu k 35. výročí osvobození města od nacistů jednotkami prvního ukrajinského frontu pod velením Ivana Koněva.

Socha byla odstraněna 3. dubna v ranních hodinách v době karantény. Proti tomuto rozhodnutí se mimo jiné vyjádřili prezident Miloš Zeman, stejně jako jeho předchůdce Václav Klaus.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov označil incident za pobuřující a cynický krok. Počínání dejvické radnice považuje za porušení bilaterální mezistátní smlouvy. Ruská strana kvůli odstranění pomníku vyjádřila protest a Vyšetřovací výbor zahájil trestní řízení podle části 3 článku 354.1 Trestního zákoníku RF (znesvěcení symbolů vojenské slávy Ruska, které bylo spácháno veřejně).