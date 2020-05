„Plynovod bude ve výsledku stejně postaven, ale bude dražší, což nakonec budou muset platit evropští spotřebitelé plynu,“ řekl Ernst, když komentoval rozhodnutí německého regulačního orgánu na žádost provozovatele Nord Stream 2 AG.

Německý poslanec: Německo rozhodlo o plynovodu Nord Stream 2 v zájmu Spojených států

Rozhodnutí německého regulátora na základě žádosti společnosti Nord Stream 2 AG byla přijata v zájmu především USA, nikoli evropských spotřebitelů plynu, uvedl oficiální zástupce frakce Alternativa pro Německo ve Spolkovém sněmu pro ekonomiku a energetiku Steffen Kotré.

Německá spolková síťová agentura (BNA) v pátek uvedla, že zamítla žádost společnosti Nord Stream 2 AG o osvobození plynovodu Nord Stream 2 od požadavků aktualizované směrnice EU o zemním plynu.

V rezortu poukázali na to, že pro to, aby mohl být plynovod vyjmut z platnosti směrnice, měla být výstavba ukončena do května roku 2019. Regulátor zamítl důvody Gazpromu, který tvrdil, že všechny prostředky byly do projektu investovány před tímto datem, a může se tedy pokládat za ukončený.

Potrubí nyní spadá pod požadavky části plynovodu v Evropské unii, aby došlo k oddělení dodavatele a provozovatele, jakož i pod požadavky na regulaci cen a poskytnutí přístupu třetí straně.

Toto rozhodnutí znamená, že operátor plynovodu musí rezervovat nejméně polovinu kapacity pro alternativní dodavatele nehledě na jejich absenci. Jinými slovy Gazprom bude moci dodávat jen 27,5 miliardy kubíků ročně a nikoli 55 miliard.

Normativy byly změněny na pozadí aktivního odporu výstavby ze strany Ukrajiny, USA, baltských zemí a Polska, které mají za to, že tento projekt je čistě politický a přivede k větší závislosti Evropy na Rusku.

„Dalo by se předpokládat, že německá spolková síťová agentura by se chovala jinak tím, že chrání německé a evropské zájmy,“ řekl Kotré a dodal, že „za aktualizovanou směrnicí o plynu existují velmi tvrdé americké zájmy v energetické politice.“