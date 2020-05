Ekolog odhalil nečekané nebezpečí klimatizace. Jak proti němu bojovat?

Existuje pojem „ventilátorový syndrom“. Jde o výron velkého množství mikroorganismů, které se nahromadily v klimatizačním zařízení za zimu, při jeho prvním zapnutí na jaře, řekl v rozhovoru pro Sputnik ekolog Anton Jastrebcev.

„V zimě se klimatizační zařízení obyčejně nepoužívá a na jeho filtrech, roštech a různých vzduchovodech se nahromadí mikroorganismy, pro něž jsou tyto filtry živnou půdou, protože se tam usazuje prach, částice spor, pyl a semena rostlin. Na jaře se toto obrovské množství mikroorganismů začne pohybovat proudem vzduchu po zapnutí klimatizace. Člověk to vdechne, což vyvolává různé záporné reakce včetně alergie a zhoršení chronických nemocí,“ řekl Anton Jastrebcev.

Abychom těmto záporným následkům zabránili, musíme klimatizaci před prvním zapnutím na jaře dobře vyčistit a vymýt všechny filtry, doporučuje ekolog.

„Jsou na to speciální firmy a služby, můžeme zavolat odborníka, který nám to všechno udělá. Jednoduchá domácí klimatizační zařízení můžeme vyčistit samostatně. V obchodech a na specializovaných internetových stránkách se prodávají čisticí prostředky, hlavně dezinfekční. V návodech k moderním klimatizačním zařízením se to všechno popisuje. Je třeba určitě vymýt zařízení na jaře a možná i na konci sezóny, aby klimatizační zařízení nestálo přes zimu špinavé. V průběhu sezóny záleží všechno na klimatizačním zařízení a na člověku, který ho používá. Alergici musí čistit zařízení častěji,“ podotkl v besedě pro Sputnik Anton Jastrebcev.

Platí to také pro automobilovou klimatizaci, dodal ekolog.

„Autoservisy čistí ventilační kanály auta, dělejte to určitě alespoň při technické kontrole. Kromě toho je třeba měnit filtry v kabině, a to dost často. Tyto filtry očišťují vnější vzduch od různých těžkých kovů a prachu, a očišťují kromě toho i vnitřní vzduch v kabině v režimu cirkulace,“ řekl Anton Jastrebcev.