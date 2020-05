Stanou se Hvězdné války realitou? Vědci můžou zvýšit šanci na objev nového vzdáleného obyvatelného světa

Podle časopisu Astronomical Journal, může jít o obdobnou událost ze seriálu Hvězdné války. Vědcům se totiž podařilo zachytit vzácný pohled na planetu, která se nachází blíže ke středu naší galaxie – Mléčné dráhy.

Poloha a rozsah velikosti planety detekované vzácnou událostí, kdy gravitace krátce zesílila světlo přicházející z planety, naznačuje, že by daná planeta mohla mít podmínky pro život stejně jako Země.

„Kombinovaná gravitace planety a jejích hostitelských hvězd způsobila, že světlo ze vzdálenějšího hvězdného pozadí bylo zesíleno zvláštním způsobem. K měření efektu ohýbání světla jsme použili dalekohledy umístěné po celém světě,“ řekl vedoucí výzkumník Antonio Herrera Martin z Canterburské univerzity.

Vzniká celá řada otázek, například je-li hostitelská hvězda planety – červený trpaslík, který by typicky vysílal nebezpečné rentgenové paprsky do vesmíru – dostatečně stabilní, aby udržela život. Byla by sama planeta, vzhledem ke své velikosti a oběžné dráze, kompatibilní s jakýmkoli biologickým druhem?

Bylo zjištěno, že planeta je velikostně někde mezi Zemí a Neptunem s pravděpodobností, že to nebude nic jiného než plynný obr.

Zároveň byla planeta technicky označená OGLE-2018-BLG-0677Lb poté, co nějakou dobu před objektivy dalekohledu zůstala. Mohla mít opravdu komplikovanou oběžnou dráhu – něco mezi Zemí a Venuší. Tohle znamená, že by mohla být dostatečně blízko, aby přijímala teplo od červeného trpaslíka, ale ne v dostatečné vzdálenosti, aby se zabránilo smrtícímu záření.

Planeta patří mezi řadu dalších objektů, které je třeba důkladně prostudovat, protože v blízké budoucnosti se chystá zahájení spuštění kosmického dalekohledu James Webb Space Telescope (2021) a konstrukce slibného Evropského extrémně velkého dalekohledu, jakožto lovce planet ( E-ELT).