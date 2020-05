Ruský velvyslanec odpověděl na článek The Financial Times o úmrtnosti na covid-19 v Rusku

Britský list The Financial Times uveřejnil článek velvyslance Ruské federace ve Velké Británii Andreje Kelina ohledně informací listu o úmrtnosti pacientů s novým koronavirem v Rusku.

Ruský diplomat řekl dříve v rozhovoru pro Sputnik, že britský tisk má tendenci popisovat krajně negativně úsilí pro boj proti koronaviru v Rusku. Podle jeho slov zaslal „dopis listu The Times, který z nějakého důvodu zpochybnil úsilí“ největších ruských podnikatelů – Alexeje Mordašova, Olega Děripaského a Vladimira Potanina „na ochranu pracovníků jejich podniků“. The Times uveřejnil tento Kelinův dopis v rubrice „komentáře“. Velvyslanec rovněž oznámil, že ruské velvyslanectví ve Velké Británii zaslalo dopis šéfredaktorovi The Financial Times v souvislosti s příspěvkem o úmrtnosti na covid-19 v Rusku.

V dopise, který uveřejnil The Financial Times, vyjadřuje Kelin nesouhlas s tím, jak informuje tento deník o úsilí Ruska v boji s pandemií.

„Podle vašich zpráv spočívá reakce Ruska v tom, že manipuluje s čísly doma a šíří dezinformace v zahraničí, zatímco vláda jedná neefektivně a lékaři nemají patřičnou ochranu. Tento zkreslený obraz je třeba vyvrátit. Dokonce i podle těch nejpesimističtějších odhadů má Rusko jedny z nejlepších ukazatelů mezi předními zeměmi, pokud jde o možnosti systému zdravotnictví a úroveň úmrtnosti,“ podotkl velvyslanec.

Kelin podotýká, že Rusko je „příkladem průhlednosti“, a připomíná pravidelné briefingy vlády a publikace primářů zdravotnických ústavů na sociálních sítích.

„Politika sběru statistiky úmrtnosti je také jasná: jak vysvětlilo ministerstvo zdravotnictví, v celé řadě případů se dokonce u pacientů s covidem-19 konstatuje první příčina smrti, což může být jiná nemoc,“ dodal Kelin.

„Úroveň úmrtnosti na covid-19 je v Rusku 7,6krát nižší, než je v průměru ve světě. Pro vaše čtenáře by bylo mnohem užitečnější, kdyby se vaši autoři snažili rozebírat nejlepší ruské praktiky, které podobný výsledek umožnily, a nevyhledávali statistické nepřesnosti,“ dodal Kelin.

V opačném případě, jak píše velvyslanec, budou podobné články v Rusku hodnoceny jako „šíření fejkových zpráv a snaha zasít nesváry v ruské společnosti“.

FT dříve oznámil, že úmrtnost na koronavirus může být v Rusku o více než 70 % vyšší, než dokládá oficiální statistika. Podle oficiálních údajů zemřelo v dubnu na covid-19 v Moskvě a Petrohradu 629 lidí. Jak ovšem tvrdí list s odvoláním na vlastní rozbor, v obou velkoměstech zemřelo v tomto měsíci o 72 % více lidí, než v průměru za posledních pět let. Vicepremiérka Taťjana Golikovová prohlásila, že Rusko nikdy nemanipulovalo s oficiální statistikou. Podle slov představitele WHO se úmrtnost na covid-19 v Rusku záměrně nesnižuje.

Světová zdravotnická organizace označila 11. března epidemii nové koronavirové infekce covid-19 za pandemii. Podle nejnovějších údajů bylo ve světě zaznamenáno přes 4,4 milionu případů nakažení, více než 303 tisíc lidí zemřelo. V Rusku činí celkový počet nakažených 272 043 lidí, na covid-19 zemřelo 2 537 lidí, a 63 166 nemocných se uzdravilo.