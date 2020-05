Hvězda Hry o trůny uvedla, jak jí kampaň Me Too změnila názor na nahé scény

Slavná herečka z populárního fantasy seriálu Hra o trůny nabídla nový komentář k pořadu a také k ženské nahotě v něm. Seriál je totiž známý pro své násilné a nahé scény. Kritici se proto často vyjadřovali ke zbytečné nahotě, ačkoliv velké množství hereckého obsazení seriálu se vyjadřovalo opačně a obhajovalo to.

„Když se dívám zpětně, tak si říkám, proč ta scéna musela být nahá? Pro to bylo normální? Ptala jsem se a nebylo toho tolik, abych někoho obviňovala, ale je to kvůli tomu, jak se vyvíjíme a jednoduše, jak mě ta kampaň ovlivnila,“ uvedla.

V rozhovoru s Insiderem řekla Van Houtenová, že kampaň jí poskytla nový pohled na nahé scény, které natočila pro televizní seriály, ale také obecně pohled na zahrnutí ženské nahoty v médiích.

Zároveň vysvětlila, že kampaň ji donutila, aby si byla více vědoma mužského pohledu, což ji později inspirovalo na vlastních projektech.

„Já a moje kamarádka Halina Reijnová (režisérka, pozn. red.) jsme vytvořily film Instinkt, který je tím velmi inspirovaný,“ řekla.

Kromě toho poznamenala, že si stále myslí, že nahota i sex mají své místo v umění a médiích, ale v případě filmu a televize by to mělo být k dalšímu vyprávění. Co se týče jí samotné a její kariéry v budoucnu, řekla na adresu nahých scén, že „jich natočila již dost a už stačilo“.

Jiný názor

Za zmínku však stojí, že dříve zastávala herečka jiný názor. „Vždycky jsem byla velmi liberální a bránila jsem nahotu, protože jsem si říkala: Proč můžeš mít kulomet a nesmíš vidět bradavku? Bylo to divné,“ uvedla.

Hra o trůny

V seriálu Hra o trůny není Van Houtenová jediná, která se objevila v nahých scénách. Další nahé scény natočily herečky Lena Headeyová či Emilia Clarkeová. Právě Clarkeová dříve také zastávala nahé scény. Jako argument uvedla, že „lidé mají sex pro radost, je to součást života“.

Seriál Hra o trůny se stal jedním z nejpopulárnějších v dějinách. Získal dobré ohlasy kritiků a má rekordní počet cen Emmy - 47. Seriál pojednává o vymyšleném světě Sedmi království, v němž bojuje o moc řada šlechtických rodin, zatímco lidstvu hrozí smrtelné nebezpečí ze strany nadpřirozených sil.

Seriál se vyznačuje výborným vývojem námětu a postav, nečekanými zvraty, včetně smrti hlavních hrdinů, a rovněž výjevy násilí, jež vzbudily v USA spory o hranicích přípustného na obrazovce. Literárním základem série byl cyklus knih Píseň ledu a plamene od spisovatele George Martina.