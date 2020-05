„Děláme to kvůli Dianě.“ Princ Harry a Meghan mohou mít zvláštní důvod pro jejich přestěhování do Los Angeles

Princ Harry a Meghan Markleová jsou zvyklí na to, že jejich životní styl poutá pozornost. Když v lednu oznámili svůj přesun do Kanady, šokovali celou zemi, připomíná britský server Good to Know. Tvrdilo se však, že jejich kontroverzní přesun do Los Angeles mohl být na počest zesnulé matky Harryho, princezny Diany.