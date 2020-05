Ekonomové zhodnotili vyhlídky Nord Stream 2

Ruští ekonomové v komentáři pro noviny MK prognózovali další vývoj projektu Nord Stream 2 poté, co Německo odmítlo osvobodit projekt od požadavků směrnice EU o plynu.

Spolková síťová agentura (BNA) dříve oznámila, že plynovod bude podřízen požadavkům tohoto dokumentu, protože ho nestačili dostavět v minulém roce. Podle této směrnice nesmí těžební společnost vlastnit plynovod, kterým se její plyn přepravuje. Kromě toho má být polovina kapacity potrubí rezervována pro třetí strany. Tyto normy budou rozšířeny na Nord Stream 2 v jeho závěrečné části – v úseku dlouhém 12 mořských mil u pobřeží Německa.

Podle názoru ředitele Ústavu národní energetiky Sergeje Pravosudova bude moci Gazprom pořádat aukce na druhou polovinu kapacity plynovodu a kterýkoli dodavatel paliva, jak ruský, tak i zahraniční, bude mít právo na vlastní objem.

„K tomu bude třeba založit novou společnost pro dodávky ruského plynu do Evropy. Bude to pro Rusko nejméně vhodná varianta, umožní to však naší zemi zbavit se pronásledování u evropských soudů a zachovat si přední postavení na energetickém trhu Starého světa,“ řekl v komentáři pro MK.

Ředitel Fondu národní energetické bezpečnosti Alexej Grivač ze své strany v rozhovoru pro noviny podotkl, že většina členských zemí EU neudělala takzvané „protigazpromovské“ opravy národního zákonodárství, což otevírá možnost odvolat se proti nim u soudu. Kromě toho bude moci ruská společnost v každém případě založit zvláštní podnik, který bude vlastnit a řídit německý úsek plynovodu, který je v jurisdikci EU. Umožní to formálně splnit všechny požadavky směrnice, dodal.

Další způsob vývoje projektu navrhl analytik investičního holdingu Finam Alexej Kalačev.

Podle jeho názoru by mohl Gazprom poskytnout přístup k Nord Stream 2 jiným ruským společnostem.

„Nezávislí dodavatelé by mohli spolu zabezpečit těch ostatních 50 procent kapacity plynovodu a splnit formálně požadavky EU. A byl by to ten samý ruský zemní plyn,“ řekl. Operátor Nord Stream AG již oznámil, že nesouhlasí s rozhodnutím německého regulátora, protože z hlediska ekonomické funkcionality byl projekt ukončen před uvedeným termínem. Souhlasili s ním nejen ruští, ale i mnozí němečtí politici.