Kim Čong-un údajně nahradil svého šéfa zpravodajské služby a šéfa osobní ostrahy

Vedoucí severokorejské špionážní agentury, Reconnaissance General Bureau (RGB), Jang Kil-song byl odvolán z funkce spolu s šéfem bezpečnosti Kim Čong-una - Jun Jong-rinem. Informoval o tom Korea Herald a citoval dokument získaný jihokorejským ministerstvem sjednocení.

Korea Herald oznámil, že Kwak Čang-sik se stane novým šéfem ochranky, která chrání vůdce KLDR, zatímco jihokorejská tisková agentura Yonhap News uvedla, že podle stejného dokumentu se armádní generál Rim Kwang-il stane novým šéfem zpravodajské služby.

Ani jedna tisková agentura neuvedla jakékoli důvody údajného odvolání ve vládě KLDR.

Korea Herald však citoval spekulace nejmenovaného jihokorejského úředníka, který naznačil, že Kim Čong-un se možná snažil o „upevnění své moci“ a o jmenování blízkých a „výkonnostních spojenců“ na klíčové posty v zemi.

Tyto změny se odehrávají jen několik týdnů poté, co se vůdce KLDR poprvé veřejně objevil po téměř měsíční nepřítomnosti, což nebylo nikdy vysvětleno. Během tohoto období, které začalo 11. dubna a skončilo 1. května, Kim Čong-un nebyl viděn na veřejnosti, a to ani během oslav Dne slunce, jednoho z nejdůležitějších svátků v KLDR, což vyvolalo zvěsti, že by mohl být nemocný, nebo dokonce zemřel. Jihokorejské úřady však poznamenávaly, že podle Soulu je Kim Čong-un naživu a je zdráv.

Kim Čong-un se 1. května znovu objevil v nově otevřené továrně na hnojiva, aniž by poskytl jakékoli připomínky k jeho třítýdennímu zmizení.

Oficiální tisk Strany práce Severní Koreje zveřejnil fotografie Kim Čong-una. Na fotografii se Kim Čong-un usmívá a gestikuluje, hovoří s těmi, co jej doprovází. Ti si zároveň zapisují jeho poznámky. Severokorejského vůdce také doprovázela jeho sestra Kim Jo-čong a několik dalších vysoce postavených úředníků.