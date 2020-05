Vědci se domnívají, že zahlédli nejstarší zdroj tekutin Sluneční soustavy v meteorické kůře

Vzhledem k tomu, že meteor u jezera Tagish, jak bylo zjištěno, nikdy nepřišel do styku s kapalnou vodou na Zemi, nálezy by mohly znamenat, že stopy tekutin pozorované v jeho zrnech se datují až do počátku Sluneční soustavy.

Vědci, kteří analyzovali dopad starověkého meteoru, tedy toho z jezera Tagish, který explodoval v dávné minulosti nad územím, kde je dnes Kanada, zaznamenali stopy a kořeny potenciálně nejstaršího zdroje tekutiny v celé Sluneční soustavě. Nový výzkum byl publikovan v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Tým vedený výzkumníky z muzea Royal Ontario (ROM) a spoluautory z Univerzity McMaster a Yorkské univerzity používal 3D techniku zvanou atomová sondová tomografie, aby se zaměřil na molekuly podél hranic a pórů mezi magnetitovými zrny, která pravděpodobně vznikla na 4,5 miliardy starém povrchu asteroidu.

Právě tam narazili na srážky vody, které zůstaly v hranicích zrn, na které vědci zaměřili svůj bezkonkurenční výzkum.

„Víme, že na počátku Sluneční soustavy byla voda hojná,“ řekl vedoucí autor studie doktor Lee White. Pokračuje tím, že „existuje velmi málo přímých důkazů o chemii nebo kyselosti těchto kapalin, i když by byly kritické pro časnou tvorbu a vývoj aminokyselin a nakonec i mikrobiální život.“

Výzkum nicméně poskytl důkazy o tekutinách bohatých na sodík. Tyto kapalné podmínky, hojný sodík a následně vysoké hladiny pH jsou považovány za preferenční pro syntézu aminokyselin – hlavní stavební kameny života na Zemi. Ať tak či onak, je tu ještě hodně, co je třeba prostudovat:

„Stále se máme hodně co učit o tom, jak se poprvé tvořily v naší Sluneční soustavě,“ říká Beth Lymer, z Yorkské univerzity a spoluautor studie, což naznačuje, že „čím více proměnných můžeme omezit, jako je teplota a pH, tím nám je umožněno lépe pochopit syntézu a vývoj těchto velmi důležitých molekul na to, co dnes známe jako biotický život na Zemi.“

Studovaný vzorek byl vykopán z ledového příkrovu, což vedlo vědce k přesvědčení, že vzhledem k tomu, že nikdy nebyl v podmínkách s vyšší teplotou než tou pokojovou, objevené tekutiny by mohly patřit k mateřskému asteroidu, a tak se datují zpět k narození Sluneční soustavy.

White chválil metodu použitou s odkazem na to, že umožnuje učinit fantastické objevy „na kouscích materiálu tisíckrát tenčím, než jsou lidské vlasy“. Akademik tvrdil, že tato technika by umožnila výzkumníkům dozvědět se více o tom, co se na Zemi přenáší vesmírnými misemi – tímto „malým množstvím materiálu“.