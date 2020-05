EU se rozpadá? George Soros připouští, že Itálie by mohla následovat Spojené království a odejít

Soros, který věnoval miliardy liber na liberální kauzy po celém světě, pronesl své poznámky v rozhovoru pro německé noviny, v němž také vyjádřil obavy ohledně důsledků pandemie koronaviru a důsledků přelomového verdiktu Německa, který zpochybňuje autoritu Evropské centrální banky (ECB).

Salvini, předseda Ligy severu, rezignoval na funkci ministra vnitra země, a de facto místopředsedy vlády. Učinil tak poté, co se pohádal s koaličním partnerem, vůdcem Hnutí pěti hvězd Luigi Di Maiem, a premiérem Giuseppem Contem.

Soros ovšem varoval před hádkou mezi severem a jihem EU, konkrétně neochota sankcionovat formu mutualizace dluhu, kterou prosazoval Crystal Conte, postupně obrátila Itálii proti Bruselu, přičemž pravděpodobným příjemcem byl pan Salvini.

Soros řekl v rozhovoru pro Augsburger Allgemeine: „Italové byli vždy neuvěřitelně proevropští. Populisté jako Matteo Salvini, kteří chtějí z EU odejít, tam ale mají nyní velký vliv.“

Miliardář vysvětluje: „Je to také proto, že Italové byli prostě ponecháni sami v uprchlické krizi a nyní také v koronavirové krizi.“

Američan Soros popřel, že by podpořil koncept takzvaných koronabondů, které předkládal pan Conte, ale spíše to, co nazývá „věčnými dluhopisy“.

„Několikrát jsem navrhl, aby si EU v této krizi půjčila,“ vysvětlil.

„Mnozí kritici prostě odmítli můj nápad, pravděpodobně proto, že si spletli můj návrh s koronabondy. Ale já koronabondy odmítám, protože společné půjčky od zemí eurozóny ji rozdělují,“ dodal.

Podle něho koronabondy rozšiřují již existující propast mezi severní a jižní Evropou a také vytvářejí rozdíly mezi starými a novými členskými státy EU.

Osud EU kvůli nedávnému verdiktu německého ústavního soudu

Německo jako největší ekonomika eurozóny má značný podíl na nákupech dluhopisů v rámci programu ECB. Ústavní soud však dospěl k závěru, že německá vláda ani parlament nemají nad kroky ECB dostatečný dohled a nevědí, zda nákupy dluhopisů byly přiměřené. V důsledku soudního rozhodnutí tak Deutsche Bundesbank (německá centrální banka) musela nákupy dluhopisů do tří měsíců přerušit a již koupené dluhopisy prodat.

K celé situaci se vyjádřil americký miliardář George Soros, jenž se obává, že takové rozhodnutí by mohlo vytvořit precedens, kterého by se mohly chytit ostatní země jako Polsko či Maďarsko. „Mohly by se najednou rozhodnout, zda se budou řídit evropským právem nebo vlastními soudy?“ ptá se Soros řečnicky a potvrzuje, že rozhodnutí německého soudu bere velmi vážně.

„Obávám se o přežití Evropské unie. Byla v tvořivém procesu, tento proces však nebyl nikdy dokončen, a to činí Evropu mimořádně zranitelnou. Zranitelnější než Spojené státy, protože je založena na zásadách právního státu. A kola spravedlnosti se pohybují jen pomalu, zatímco virus se šíří velmi rychle. To je pro EU velký problém,“ tvrdí Soros.