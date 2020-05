NASA bude financovat špičkovou technologii, která by umožnila setkání s asteroidy

Koncept, který je stále ve vývoji, navrhuje umístění stacionárních mini satelitů na oběžnou dráhu, které by využily zásoby sluneční energie k vlastnímu pohonu k mezihvězdným návštěvníkům za předpokladu, že by se k nim tyto objekty přiblížily.

NASA schválila financování průkopnického „dynamického orbitálního praku“ který si klade za cíl sledovat asteroidy tím, že se k nim přiblíží, jak navrhli vědci z Massachusettského technologického institutu. Informoval o tom portál Phys.org.

Projekt předpokládá, že malá flotila statických satelitů, umístěných na oběžné dráze, by zastavila malé mise na mezihvězdných objektech, které byly zaznamenány Programem inovativních pokročilých konceptů(NIAC).

Richard Linares, odborný asistent na katedře letectví a kosmonautiky MIT a autor konceptu, řekl, že současný výzkum mezihvězdných návštěvníků je plný problémů vzhledem k jejich možné velikosti a fyzikálním vlastnostem:

„Existuje mnoho zásadních výzev při pozorování (mezihvězdných objektů, pozn. red.) ze Země – jsou obvykle tak malé, že je světlo ze Slunce potřebuje osvětlit určitým způsobem, aby je naše teleskopy vůbec zaznamenaly,“ poznamenal a také zdůraznil, že technologie pohonu jsou také „omezujícím faktorem“, který zabraňuje tomu, aby se dostaly do vesmíru dostatečně rychle.

Miniaturní umělé satelity, které se, jak tým doufá, nasadí, využijí drobné sluneční plachetnice, aby upravily své oběžné dráhy a udržovaly vhodně blízkou pozici, která by jim umožnila přiblížit se ke kometám a asteroidům a provádět výzkum.

Satelity budou nasazeny a poslány do cesty blížících se objektů v krátké době poté, co budou detekovány pomocí nejlépe umístěného satelitu, který má za úkol přijít do kontaktu s nebeskými tělesy.

Každá sluneční plachetnice by nahromadila energii, takže by stačilo, aby se satelit vrhl na daný objekt. Bez ohledu na to, zda by tento koncept mohl přinést výsledky, není pochyb o vědecké hodnotě studie.

„Pozorování mezihvězdného tělesa zblízka by znamenalo revoluci v našem chápání formování a evoluce planety,“ poznamenal člen týmu Benjamin Weiss z katedry věd o Zemi, atmosféře a planetách na MIT a ocenil příležitost osvětlit to, jak je možný kosmický přenos života.

„Poprvé jsme mohli získat citlivá měření velké části složení jiných solárních systémů. Mohli bychom se také dozvědět, jak rychle a jak běžně se objekty pohybují mezi solárními systémy, což nám řekne proveditelnost mezihvězdného přenosu života.“

NIAC prozatím schválila koncept první fáze, devítiměsíční studii k určení její obecné životaschopnosti. Pokud se ukáže, že bude úspěšná, může schválit následující dvě fáze, přičemž tým bude tento čas využívat k dalšímu rozvoji konceptu.