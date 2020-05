Čína zaplatí dvě miliardy dolarů poškozeným koronavirem. Kdo dostane peníze?

Čína v průběhu dvou následujících let vyčlení dvě miliardy dolarů na pomoc zemím, které byly postiženy koronavirem, zejména má jít o rozvojové země, v pondělí to řekl čínský prezident Si Ťin-pching na zahájení 73. zasedání Světového zdravotnického shromáždění v Ženevě, které probíhá v režimu videokonference.

„S cílem stimulovat mezinárodní spolupráci proti covid-19 Čína poskytne dvě miliardy dolarů v průběhu příštích dvou let na pomoc v boji proti koronaviru a na sociální a ekonomický rozvoj v postižených zemích, zejména v rozvojových zemích," řekl čínský vůdce na zasedání.

Čínský vůdce rovněž vyzval ke komplexní analýze globální reakce na pandemii po vítězství nad covid-19.

„Určitě nad koronavirem zvítězíme. Ale tento druh nouze neslibuje, že bude poslední. Je třeba zlepšit globální zdravotní systém, zlepšit činnost během mimořádných situací v oblasti veřejného zdraví a zřídit globální a regionální protiepidemická centra. Budeme obhajovat komplexní posouzení globální reakce na pandemii s cílem shrnout zkušenosti a vyplnit mezery, jakmile vezmeme epidemie pod kontrolu po celém světě," řekl Si Ťin-pching.

Podle něj by taková analýza měla být provedena pod záštitou WHO.

Podle prezidenta Čínské lidové republiky je hlavní zbraní proti covid-19 mezinárodní spolupráce a vzájemná pomoc.

„Je třeba zlepšit (pozn. globální) systém řízení v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti, musíme rychleji reagovat na ohrožení veřejného zdraví a vytvořit globální a regionální rezervní centra s potřebnými produkty pro boj s epidemiemi," řekl čínský vůdce během svého projevu na 73. zasedání Světového zdravotnického shromáždění.

Čínský vůdce zdůraznil potřebu posílit mezinárodní spolupráci, která je spolu se solidaritou „nejsilnější zbraní proti viru“. Podle něj je to hlavní ponaučení, kterého by se lidstvo mělo chopit při boji proti minulým epidemiím, jako jsou ebola a prasečí chřipka H1N1.

Pandemie covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový druh koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie.

K dnešnímu dni se infekce covid-19 rozšířila téměř po celém světě. Na celém světě je 4 727 791 potvrzených případů, přes 315 tisíc pacientů nemoci podlehlo a více než 1,7 milionu se uzdravilo.

V Číně, ze které se epidemie začala šířit, informovali o ukončení epidemie. Čínská vláda 7. dubna otevřela Wu-chan. Zlepšuje se situace i v Evropě.