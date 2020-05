Mají plešatí důvod k radosti? Vědci přišli s revoluční metodou léčby

Kmenové buňky tukové tkáně vylučují několik hormonů růstu, které pomáhají buňkám v růstu a množení se.

Je známo, že některé růstové faktory spojené s těmito hormony, například růstový faktor hepatocytů, růstový faktor vaskulárního endotelu, růstový faktor podobný inzulínu a růstový faktor destiček, přispívají ke zvětšení vlasového folikulu během tvorby a růstu vlasů.

Vědci z Pusanské národní univerzity se rozhodli experimentálně otestovat, pomůže-li výtažek z kmenových buněk tukové tkáně při léčbě androgenetické alopecie. Jde o nejčastější typ plešatosti způsobený genetickými, hormonálními a environmentálními faktory, který postihuje více než polovinu všech mužů nad 50 let a téměř tolik žen.

Androgenetická alopecie, i když nejde o chorobu nebezpečnou pro lidské zdraví, nepříznivě ovlivňuje psychický stav a kvalitu života lidí. Existuje několik schválených léků pro léčbu vypadávání vlasů, ale ty nejúčinnější mají nepříjemné vedlejší účinky, jako je ztráta libida a erektilní dysfunkce. Vědci proto stále hledají bezpečnější a účinnější léčbu.

Výtažek z kmenových buněk tukové tkáně byl získán v laboratoři Pusanské univerzity zničením membránových kmenových buněk pomocí nízkofrekvenčních ultrazvukových vln.

Do studie bylo zařazeno 38 pacientů - 29 mužů a devět žen středního věku s androgenetickou alopecí, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Zástupci jedné ze skupin vtírali extrakt obsahující kmenové buňky tukové tkáně do pokožky hlavy dvakrát denně a účastníci druhé kontrolní skupiny používali placebo.

Po 16 týdnech vykazovali pacienti, kteří použili kmenové buňky, významné zvýšení počtu vlasů a průměru folikulů.

„Je známo, že kmenové buňky tukové tkáně prospívají růstu vlasů jak u mužů, tak u žen, ale ani jedna randomizovaná, placebo kontrolovaná studie u lidí dosud nezkoumala účinky a bezpečnost používání extraktu z kmenových buněk tukové tkáně k léčbě alopecie,“ prohlásil doktor Sang Yeoup Lee z kliniky rodinné medicíny a vědeckovýzkumného ústavu konvergencí biomedicínských věd a technologií Pusanské národní univerzity.

Výsledky testů ukazují, že výtažek kmenových buněk z tukové tkáně může být novým řešením pro revitalizaci vlasů a zvýšení jejich počtu, což je bezpečná alternativa ke stávajícím terapeutickým metodám.

V budoucnu autoři plánují provést podobné studie s velkým počtem účastníků různého věku a z různých skupin populace.

Loni v září jsme informovali o tom, že čínští vědci poprvé použili úpravu genetických kmenových buněk k léčbě pacienta s AIDS a leukémií.

Do studie byli zapojeni pracovníci ze střediska pro biologické vědy na Pekingské univerzitě, pátého zdravotnického centra v hlavní vojenské nemocnici Čínské lidové osvobozenecké armády (ČLOA) a nemocnice Yuan na Metropolitní lékařské univerzitě.

„Transplantovali jsme (pomocí technologie) CRISPR hematopoetické kmenové buňky s odděleným genem CCR5 a progenitorovými buňkami (HSPC) pacientovi s infekcí HIV-1 a akutní lymfoblastickou leukémií. Akutní lymfoblastická leukémie byla v úplné remisi s úplným dárcovským chimérismem a dárcovské buňky s odděleným CCR5 nadále existovaly po dobu 19 měsíců bez negativních účinků spojených s editací genu,“ uvedli vědci v článku v časopise New England Journal of Medicine.