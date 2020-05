Experti prozradili, jak se v letadle zdarma dostat do první třídy

Experti doporučují rovněž cestujícím účast v programech loajality leteckých společností. Dokonce, když nemáte moc bodů, máte šanci být první, kdo se může ucházet o první třídu.

„Vždy doporučujeme přijít na letiště předem, protože budete mít víc možností dostat se do první třídy. Budete první, kdo se dozví o volných místech,“ radí experti.

„Letěl jsem s manželkou do Dominikány. Na letišti v Glasgowě jsme byli možná první, žádná fronta nebyla,“ sdělil manažer David Law. „Na registraci nám řekli, že jsou dvě volná místa v první třídě, a poněvadž jsme první, můžeme je dostat zdarma.“

Pozdní příchod na letiště však také může být dobrý. Když je letadlo plné, ale v první třídě je místo, můžete ho dostat.

Nejdelší domácí let bez přistání

Letecká společnost French Bee vykonala v pátek 15. května nejdelší domácí let bez přistání z francouzského ostrovu Tahiti do Paříže, letadlo urazilo přes 16 tisíc kilometrů a překonalo předcházející rekord, sdělila společnost na sociálních sítích.

Televize BFMTV v březnu sdělila, že letadlo společnosti Air Tahiti vykonalo kvůli koronaviru let z Francouzské Polynésie do Paříže, který byl nejdelší v dějinách civilního letectva, nepočítaje zkušební lety. Byl to rekord z nouze, protože obvykle mají lety z Papeete na ostrově Tahiti do Paříže mezipřistání v Los Angeles. Avšak americká vláda zavřela kvůli koronaviru svůj letecký prostor pro letadla ze Schengenského prostoru. Trasu dlouhou 15 715 kilometrů urazil letoun za 16 a půl hodiny.

Televize BFMTV poznamenala, že původně odletělo letadlo 12. května z Francie do Francouzské Polynésie. Mělo na palubě 20 tun léků pro zámořské společenství Francie v Pacifiku. V pátek přistál letoun, který odletěl z mezinárodního letiště v Tahiti, v Paříži.