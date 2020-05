„Nejlepší kámoši s hvězdou, ale s jeho rodinou ne.“ Lidé vyjádřili nespokojenost s tím, že se Sussexovi přátelí s Adele

Princ Harry s Meghan se seznámili se zpěvačkou populární písně Rolling in the Deep během přátelské kuchyně pro oběti požáru Grenfell Tower. Před několika lety pak Adele přiznala, že se jí princ Harry líbil. „Byla bych opravdová vévodkyně. Ráda bych s ním strávila noc,“ uvedla tehdy pro Glamour.

Uživatelé sociálních sítí se však k novému přátelství mezi zpěvačkou a královským párem nestaví příliš pozitivně. The Daily Mirror zjistil, že zpěvačka má údajně trénovat Sussexy, jak žít v Los Angeles svůj tajný život.

Pomoc od Adele

A co víc, Adele má bydlet pět minut od osmipokojové vily královského páru a podle novin se Sussexové stali přáteli se slavnou zpěvačkou poté, co se přestěhovali právě do Spojených států.

The Daily Mirror citoval anonymní zdroj, který uvedl, že umělkyně má pomáhat princi Harrymu a Meghan Markleové ve vedení „diskrétního života“.

„Adele tam miluje okolí. Rovněž doporučila školku jejího čtyřletého syna Angela a tajná místa, kam mohou vzít Archieho, aby je nebombardovali fanoušci,“ uvedl zdroj novinám s tím, že Meghan „obdivuje“, jak se Adele podařilo žít mimo světla reflektorů i přesto, že je velká popová hvězda.

Uživatelé však vyjádřili z novinky zklamání a psali, že si pár neudržuje vztahy s Harryho rodinou.

„Kámoši s A., ale ne s rodinou. Pokračujte v tom žebříčku,“ napsala jedna z uživatelek.

Další uživatelka poznamenala, že od té doby, co bydlí ve Spojených státech, kde Meghan vyrostla, Princ Harry nevypadá příliš šťastně. „Od té doby, co přijeli do LA, se ona pořád usmívá a on se mračí,“ poznamenala.

Vzdaní se pravomocí

V lednu 2020 vnuk královny Alžběty II. a jeho manželka oznámili, že mají v úmyslu vzdát se svých pravomocí jako starších členů královské rodiny a být finančně nezávislými. Po dlouhých jednáních jim bylo takové právo uděleno a datum začátku zásadně nové fáze jejich života bylo stanoveno na 31. března.

Pár, který se přestěhoval natrvalo do Spojených států, oficiálně nereprezentuje královskou rodinu od 1. dubna. Jejich dohoda s Alžbětou II. stanoví pozastavení aktualizace účtu na Instagramu Royal Sussex (11,3 milionu sledujících) a webu SussexRoyal.com.

Harry a Meghan se v příštích měsících zaměří na svou rodinu a podporu charitativních organizací, píše The Guardian. Život vévody a vévodkyně už nebude hrazen ze suverénního grantu, ale rezidence Frogmore, darovaná královnou, zůstane v jejich vlastnictví. Kromě toho jsou povinni vrátit 3 miliony dolarů, které byly použity z rozpočtu na renovaci rezidence.