Německo a země V4 volají po po brzkém ukončení hraničních kontrol. Jak to dopadne?

Země Visegrádské skupiny (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) spolu Německem volají po tom, aby se omezení na hranicích odbourala, jakmile to bude vzhledem k vývoji pandemie nového koronaviru možné. Po videokonferenci s premiéry čtveřice středoevropských zemí to v tiskové zprávě uvedl mluvčí německé kancléřky Angely Merkelové, Steffen Seibert.

Šéfové vlád pěti evropských zemí se dle německé strany zabývali především opatřeními v boji proti koronaviru.

„Byli zajedno ve svém zájmu postupně odbourat stávající překážky k překročení hranic a kontroly, jakmile to vývoj pandemie dovolí,“ uvádí se v prohlášení Steffena Seiberta.

Mimo jiné se politici měli dotknout také evropských témat, přičemž jim Merkelová představila hlavní body německo-francouzského plánu. Ten předpokládá zřízení evropského záchranného fondu o objemu 500 miliard eur na hospodářskou obnovu po současné krizi. Dále se jednalo také o prioritách nadcházejícího německého předsednictví v Evropské unii

Za zmínku stojí také to, že německá kancléřka Angela Merkelová dnes bilaterálně jednala také s českým premiérem Andrejem Babišem. Při společném rozhovoru se podle německé strany opět debatovalo o tom, aby Česko brzy otevřelo své hranice. Německo by si to totiž přálo. Jako další byla projednána otázka přeshraniční spolupráce a spojení obou zemí, včetně plánované železniční rychlotrasy mezi Prahou, Drážďanami a Berlínem.

Změny na českých hranicích a minischengen

Dnes jsme informovali o tom, že by se režim na českých hranicích měl od úterý 26. května uvolňovat. Znamená to, že od daného data budou kontroly na hranicích probíhat pouze namátkově. Platí však, že lidé přijíždějící do Česka budou muset mít u sebe povinně testy na covid-19, které nesmí být starší než 4 dny. V opačném případě by cestující museli do 14denní karantény.

„Pokud to vláda schválí, a já předpokládám, že ano, protože jsme se na tom včera dohodli, tak od 26. května budou namátkové kontroly,“ uvedl v pondělí ministr vnitra Jan Hamáček.

Pokud jde o 8. červen, což je datum, o kterém se hojně diskutuje, měla by podle Hamáčka přísnáskončit úplně.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček také dodal, že by dokonce mohl vzniknout jakýsi minischengen mezi Českou republikou, Rakouskem, Slovenskem a Maďarskem. V praxi by to znamenalo, že by lidé těmito státy mohli cestovat bez povinného testu na covid-19.

Koronavirus v Česku

Pokud jde o nejnovější informace o koronaviru v Česku, za pondělí laboratoře odhalily 111 nových případů nemoci covid-19. Jde přitom o nejvyšší nárůst od 21. dubna. Také poprvé za květen denní nárůst překonal hranici sto případů.

Připomeňme, že od začátku března bylo v ČR zjištěno 8594 případů nákazy koronavirem. Lékařům se dosud podařilo vyléčit 5642 lidí, naopak nemoci podlehlo 299 nakažených. Aktuálně se u nás s nemocí léčí 2653 pacientů.