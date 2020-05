Hra o trůny: Fanoušci seriálu předpověděli, co nás čeká v předposlední části legendární ságy Píseň ledu a ohně

Spisovatel George R. R. Martin pokračuje v práci na dlouho očekávané knize Vichry zimy, která by mohla být dokončena již letos v létě. Fanoušci mezitím pokračují ve spekulacích o tom, co by se mohlo stát v předposlední knize fantasy ságy Píseň ledu a ohně. Dělají to proto, že seriál Hra o trůny skončil a nepochybně poskytl řadu náznaků, jak by se mohl vyvíjet děj nedokončeného příběhu G. R. R. Martina.

„Předpokládám, že Mance Rayder bude odsouzen k smrti, pokud se ukáže, že byl pravým autorem růžového dopis,“ napsal.

Pokud jde o prolog, uživatel sociální sítě Reddit s přezdívkou MortLittleooo počítá s tím, že právě král za Zdí, Mance Rayder , by mohl zahájit děj knihy. Teoretik se přitom obává, že by úvod příběhu mohl být poznamenán smrtí této postavy.

Jedná se o populární teorii fanoušků, podle které Mance jménem Ramsaye Boltona napsal „bastardův dopis“ orazítkovaný růžovým voskem a zaslaný Jonu Sníhovi. V dopisu se uvádělo, že je Stannis Baratheon mrtvý, čímž byl Jon Sníh de facto vyzván na souboj. Jiný fanoušek, s přezdívkou The Hound-Abides, si ale myslí, že prolog Vichrů zimy začne spíše smrtí jednoho z Lannisterových vojáků.

Teorie ohledně epilogu Vichrů zimy

Co se týče epilogu Vichrů zimy, existuje předpoklad, jenž se odvíjí od jedné populární teorie. Trvá totiž na tom, že Zeď nevyhnutelně padne, Mrtví vstoupí do Západozemí a zamíří do Králova přístaviště.

Fanoušek teenagegumshoe napsal, že právě Dolorous Edd by mohl být dobrou volbou pro roli hlavní postavy podobné scény. Dolorous Edd, také známý jako Eddison Tollet, je řadovým členem Noční hlídky.

Podle další populární teorie, jež předpovídá obsah epilogu nadcházející knihy, představí George R. R. Martin po zničení Zdi hodnotový svět Bílého chodce.

„Vždycky jsem si myslel, že jsou epilogy nesmírně důležité. O prologu Vichrů zimy proto bylo napsáno velké množství textu. Doposud však nejsou definitivní odpovědi… Jak nás Martin uvede do příběhu? Jak se bude vyvíjet osud Západozemí?“ ptá se uživatel meerawithdarksister na Redditu.