Ministr Šojgu uvedl jednu z hlavních hrozeb pro vojenskou bezpečnost RF

Šojgu uvedl, že s cílem neutralizovat hrozby v Západním vojenském okruhu v roce 2020 bylo naplánováno 28 organizačních opatření ke zdokonalení bojového složení vojsk, synchronizovaných s dodávkou moderních zbraní.

Ruský ministr obrany uvedl, že bude v Rusku vytvořena vojensko-inženýrská akademie, která se stane hlavní vysokou školou v zemi pro přípravu vojenských inženýrů. V současné době jsou kádry pro technické jednotky připravovány Vojenským institutem inženýrských vojsk Akademie kombinovaných zbraní Ozbrojených sil RF a Ťumenskou vysokou vojensko-inženýrskou velitelskou školou.