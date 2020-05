Rusko vyzvalo USA k odstranění jaderných zbraní z Evropy

Náměstek ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergej Rjabkov dal najevo, že odstranění amerického arzenálu nestrategických jaderných zbraní z evropského kontinentu je důležitou podmínkou pro stabilizaci mezinárodních vztahů.

„Za účelem normalizace situace a s tím, aby bylo možné přidat jednáním konstruktivní ráz, Spojené státy by měly nejdříve odstranit své nestrategické jaderné zbraně z Evropy a vrátit je na své vlastní území. Navíc by to mělo zajistit plnění základních článků Smlouvy o nešíření jaderných zbraní ze strany Spojených států a jejich spojenců, kteří patří do kategorie nejaderných států,“ prohlásil ruský diplomat ve svém rozhovoru pro ruská média.

Sergej Rjabkov rovněž uvedl, že Spojené státy americké stále zachovávají značný potenciál nestrategických jaderných zbraní v bezprostřední blízkosti ruských hranic.

Hrozba jaderného konfliktu

Ministerstvo zahraničních věcí RF se znepokojením vnímá neochotu Spojených států a Severoatlantické aliance oficiálně potvrdit nepřípustnost jaderné války.

„Bohužel, Spojené státy stejně jako jejich spojenci v rámci NATO, kteří mají jaderné zbraně, nejsou připraveny znovu potvrdit svou věrnost známému principu z doby 80. let, že v jaderném konfliktu nemůže být vítězů a že by k takovému konfliktu nikdy nemělo dojít. My jsme opakovaně nabízeli Spojeným státům potvrzení tohoto principu, ale marně. Tuto skutečnost považujeme za znepokojivý ukazatel toho, jakým směrem se vyvíjí strategické myšlení našich partnerů,“ uvedl náměstek ministra zahraničí RF Sergej Rjabkov.

Podle slov ruského diplomata se totiž jedná o nepříznivou tendenci, kdy Spojené státy začínají uvažovat o tom, že by mohly dosáhnout jednoznačného vítězství v případě jaderné války. Rusko zastává odmítavý postoj vůči takovému přístupu, sdělil Rjabkov.

Slepá ulička

V březnu mluvčí ministerstva zahraničních věcí RF Marija Zacharovová uvedla, že výdaje Washingtonu na jaderné zbraně jsou slepá ulička. Rusko vyzývá k pokračování politiky kontroly zbraní.

„Bujný nárůst vojenské síly, tím spíše za hranicí jakéhokoliv omezujícího právního rámce, je jen slepá ulička. Mnohem účinnějším způsobem, jak zajistit národní bezpečnost, je pokračovat v politice kontroly zbraní a navazovat mírovou spolupráci s ostatními státy, k čemuž opětovně vyzýváme Spojené státy,“ uzavřela Zacharovová.