Rúhání vyhrožuje Americe „problémy“ kvůli vytváření překážek pro tankery

Íránský prezident Hasan Rúhání slíbil Spojeným státům „problémy“, pokud íránské tankery mířící do Venezuely budou mít kvůli činům Washingtonu potíže. Hlava státu dodala, že se to dotkne nejen lodí mířících do Venezuely, ale i lodí umístěných kdekoli na světě.

Dříve list Wall Street Journal napsal, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zkoumá možnost uvalení nových sankcí proti Íránu, které by zablokovaly vývoz íránské ropy do Venezuely. Poté, co do Venezuely odjelo pět íránských tankerů, zvažují se sankce proti posádkám tankerů či konfiskace těchto tankerů v případě tankování v přístavech třetích zemí.

„Pokud budou našim tankerům, a to jak v Karibském moři, tak i kdekoli jinde na světě, Američané vytvářet potíže, pak (Spojené státy, pozn. red.) budou muset čelit problémům,“ řekl Rúhání v telefonickém rozhovoru s emírem Kataru, Tamímem ibn Hamadem Al Sáním.

Prezident Íránu poukázal na „řadu akcí“ ze strany Spojených států, které vytvářely „nepřijatelnou situaci“ v různých částech světa. Uvedl také, že Teherán nebude první, kdo by vyeskaloval situaci a konfrontaci, píše se ve zprávě, zveřejněné na jeho oficiální internetové stránce.

Dříve venezuelský velvyslanec při OSN Samuel Moncada řekl, že Caracas varoval generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese před vojenskou hrozbou ze strany USA směrem k íránským lodím přepravujícím palivo do Bolívarovské republiky Venezuely.

„Dnes varujeme Radu bezpečnosti OSN a generálního tajemníka Antónia Guterrese před hrozbou bezprostředního použití amerických vojenských sil proti íránským lodím s palivem směřujícím do Venezuely. Akt agrese zakotvený v mezinárodním právu,“ napsal Moncada na svém Twitteru.

Ve středu ve svém projevu na online konferenci Rady bezpečnosti OSN Moncada řekl, že vytvoření překážek pro tankery směřující do Venezuely představuje zločin proti lidskosti ze strany Spojených států.

Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino zase prohlásil, že íránské ropné tankery ve zvláštní ekonomické zóně Venezuely budou doprovázet válečné lodě a letadla.