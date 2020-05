Do Venezuely dorazil první íránský tanker. Doprovázela ho venezuelská armáda

První z pěti íránských lodí s palivem dorazila do Venezuely. Informovalo o tom íránské velvyslanectví v Caracasu. Na svém profilu v Twitteru diplomatické zastupitelství poděkovalo venezuelské armádě za doprovod tankeru.

„Dnes, více než kdy jindy, jsou pouta přátelství a bratrství mezi Íránem a Venezuelou silná a hluboká. První tanker dorazil. Díky ozbrojeným silám Venezuely za doprovod,” sdělilo velvyslanectví na Twitter.

El primer tanquero iraní llegó a las costas venezolanas. Agradecidos a la Fuerza Armada Bolivariana por escoltarlos. pic.twitter.com/vkz9XQcDJe — Embajada de la R.I. de Irán en Venezuela (@Eiranencaracas) May 24, 2020

Dříve list Wall Street Journal přišel se zprávou, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zkoumá možnost uvalení nových sankcí proti Íránu a zablokovat vývoz íránské ropy do Venezuely. Poté, co do země odplulo pět íránských tankerů, začalo se zvažovat o uvalení sankcí vůči jejich posádkám či konfiskaci lodí v případě tankování v přístavech třetích zemí.

Reakce Íránu a Venezuely

Zprávy se nevyhnuly pozornosti íránských úřadů. Ministr zahraničí země Mohammad Džavád Zaríf se obrátil na generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese s varováním, že v případě ohrožování íránských tankeru ze strany USA následuje odpověď. Jednání americké strany diplomat označil za pirátství. Na ministerstvo zahraničí země byl také předvolán švýcarský velvyslanec zastupující USA.

Oslovila generálního tajemníka OSN i venezuelská strana. Velvyslanec země při organizaci Samuel Moncada charakterizoval jednání USA jako vojenskou hrozbu. Ve venezuelském obranném rezortu přitom oznámili, že budou tankery doprovázet, a to ve zvláštní ekonomické zóně Venezuely. S tímto účelem armáda země by měla nasadit válečné lodě a letadla.

Vyjadřoval se k situaci i ministr zahraničí Venezuely Jorge Arreaza. Podle něj jednání USA jsou porušením mezinárodních norem a práv občanů Venezuely.

Svou reakci sdělil i íránský prezident Hasan Rúhání, který slíbil Washingtonu „problémy”, pokud bude vytvářet potíže íránským lodí, a to nejenom v Karibském moři, ale kdekoli na světě.

Připomeňme, že po dubnovém incidentu s nebezpečnými manévry v Perském zálivu velitel Íránských revolučních gard Hossein Salami varoval, že námořnictvo země bude útočit na americké vojenské lodě, pokud budou ohrožovat bezpečnost civilních a vojenských plavidel. Zareagoval tak na rozkaz prezidenta Trumpa ničit íránské vojenské lodě, které na moři překáží americkým silám.

V roce 2018 Spojené státy jednostranně odstoupily od jaderné dohody s Íránem a znovu uvalily na Teherán sankce, včetně sekundárních, které se vztahovaly k jiným zemím obchodujícím s Íránem. Washington tehdy oznámil svůj záměr snížit vývoz íránské ropy na nulu.