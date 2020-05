Historik promluvil o tom, jak SSSR pomohl Číně získat suverenitu

24. května 1955 předal SSSR Číně vojenskou základnu Port Arthur. Tím skončily téměř šedesátileté dějiny konfliktů kvůli tomuto městu a jeho výměn mezi Čínou, Ruskem a Japonskem. Město s čínským jménem Lü-šun bylo postaveno na místě stejnojmenné rybářské osady v 80. letech 19. století.

„Sovětský svaz se v roce 1955 bezplatně vzdal Port Arthuru, aby ukázal, že Čína je skutečně nezávislý stát, což pomohlo Pekingu v posílení zahraničněpolitických pozic. Bylo to důležité také pro Moskvu, která předvedla své protikolonialistické principy. Většina čínských historiků nás dodnes považuje za zemi, která jim pomohla navrátit si územní celistvost a nezávislost,“ řekl Mjagkov.

Historik připomněl, že do roku 1945 vlastnilo Port Arthur a celý poloostrov Liao-tung přes 40 let Japonsko na základě Portsmouthského míru. Město zůstalo mimo prostor válečných akcí během druhé světové války, dokud sovětské letecké výsadkové jednotky neobsadily 22. srpna Port Arthur a zajaly japonskou městskou osádku. Do poslední chvíle existovalo nebezpečí, že se v přístavu vysadí jako první američtí vojáci, jejichž lodě se nacházely blízko, a odpluly jenom, když námořníci uviděli sovětské vojáky.

„Dobytí Port Arthuru se konalo v rámci Mandžuské strategické útočné operace Sovětské armády proti Japonsku. Milionová liaotungská armáda byla obklíčena, rozdrcena a vzata do zajetí. Nepřítel ztratil přes 700 tisíc lidí včetně přes 640 tisíc zajatých. Ztráty sovětské armády činily 12 tisíc mrtvých,“ sdělil Mjagkov.

Připomněl, že podle sovětsko-čínské dohody uzavřené tentýž měsíc byl Port Arthur pronajat SSSR na dobu 30 let jako vojenská námořní základna.

„Od roku 1945 probíhaly na čínském území nepřetržité občanské války. 1. října 1949 byla v Pekingu vyhlášena Čínská lidová republika, ale v některých oblastech válka pokračovala. Jenom v padesátých letech začaly komunistické síly kontrolovat větší část čínského území,“ pokračoval historik.

Připomněl, že tenkrát byly navázány diplomatické vztahy, SSSR aktivně pomáhal Číně, nehledě na to, že měl sám obnovovat hospodářství po válce. Se sovětskou pomocí bylo postaveno mnoho různých hospodářských objektů, čínští studenti studovali na sovětských univerzitách. Umožnilo to navázat velmi dobré vztahy mezi oběma státy.

„Předání Číně Port Arthuru bylo přirozeným krokem, který ukončil občanskou válku. Sjednocená a velmi posílená Čína již nepotřebovala přítomnost cizích, i když přátelských, vojsk na svém území. 12. října 1954 byla po skončení Korejské války podepsána dohoda o opětném předání Port Arthuru Číně a stažení z něj sovětských vojáků,“ sdělil vědecký ředitel Ruské vojenské historické společnosti.