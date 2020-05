„Byla přesvědčena, že proti ní došlo ke spiknutí.“ Proč Meghan Markleová uprchla ze Spojeného království?

Když se Meghan Markleová a princ Harry v polovině března, několik týdnů po jejich královském rozloučení ve Velké Británii, přestěhovali z Kanady do Los Angeles, bylo to pro veřejnost překvapením. Podle nové zprávy v časopise Sunday Times Magazine však přátelé tohoto páru dlouhodobě věděli o jejich tužbě vrátit se do rodného města Meghan.

Novinářka Katie Nichollová se dozvěděla od přátel, že Kanada pro pár nikdy nebyla stálým domovem.

„Velký plán, alespoň pro Meghan, bylo vždy L. A.,“ stojí v publikaci Sunday Times Magazine.

Jeden zdroj sdělil Nichollové, že Harry a Meghan začali hledat dům v Kalifornii krátce po jejich svatbě a že Meghan vždy chtěla strávit značné množství času ve své domovské zemi. Stalo se tak až 14. března tohoto roku, když opustili Vancouver Island tajně na palubě soukromého letadla herce Tylera Perryho.

Když měli manželé možnost, využívali relativního soukromí. Brzy poté, co dorazili do L. A., Meghan údajně vzala Harryho na projížďku po jejím starém okolí, kolem domu, kde byla vychována, a kolem školky, kterou kdysi navštěvovala. „Ulice byly prázdné,“ sdělil zdroj. „Bylo to dva dny před tím, než paparazzi zjistili, kde jsou a co dělají, takže páru se podařilo vidět město takovým způsobem, který by obvykle nebyl možný. Líbilo se jim, že se mohou projet kolem. Bylo to pro ně velmi osvobozující, ale pravděpodobně se to už nestane,“ odkazuje publikace na slova jednoho z přátel páru.

Kromě několika videohovorů a veřejných oznámení si pár udržel v tajnosti své budoucí plány, když zůstávali v sídle Perryho v Beverly Hills. Podle zdrojů blízkých páru říkala dvojice, že hledá nový dům, který jim umožní zůstat daleko od Hollywoodu a dát Archiemu Mountbattenu-Windsorovi „normální život“. Poznamenává se, že pracují na své nové charitativní nadaci Archewell a že Meghan nemá v úmyslu vrátit se k herectví a ani nepracuje na sérii dětských knih.

Někteří přátelé Harryho prozradili, že princ cítí jistou nostalgii po domovu. „Pro Harryho to nebylo snadné,“ uvedl jeden z jeho přátel. „Měl mnohem více založený život v Anglii a ve skutečnosti nikoho v L. A. nezná,“ dodal s tím, že něco podobného cítila Meghan ve Velké Británii.

Nyní jsou role obrácené. Meghan je šťastná, že je zpět v L. A. poblíž její matky Dorie Raglandové a mnoha jejích blízkých přátel, zatímco Harry považuje změnu za výzvu.

Přátelé také promluvili o tom, proč se pár rozhodl dramaticky odejít z královské rodiny a také odejít z Anglie. Uvedli, jak se Meghan cítila odříznutá a izolovaná, když žila ve Windsoru. „Byla přesvědčena, že proti ní došlo ke spiknutí, a tak se v podstatě dala do izolace, když se přestěhovala do Frogmore Cottage,“ zaznělo od přátel. „Myslím, že se od začátku cítila jako outsider. Nebyl to život, na který byla zvyklá a chtěla pryč,“ dodal zdroj.

Meghan, rodačka z Los Angeles, kdysi psala o tom, že je kalifornskou dívkou „která žije v takovém duchu, že většinu věcí lze vyléčit jógou, pláží nebo několika avokády“. Přátelé tvrdí, že jí strašně chyběla její matka a její rodné město, když žila ve Velké Británii. Ačkoli se zavázala, že si z Windsoru vytvoří dům, nadále se cítila izolovaná, když se pár přestěhoval do Frogmore Cottage krátce před narozením Archieho. Přestože je Frogmore blízko hradu Windsor, víkendového domu královny, nachází se ve velmi venkovské oblasti a Meghan se cítila odříznuta a bez blízkých přátel.

Podle zdrojů byla finanční nezávislost hnací silou rozhodnutí Harryho a Meghan vzdát se svých pravomocí jako starších členů královské rodiny. „Jedna z věcí, se kterými Meghan bojovala, byla nemožnost vydělávání,“ prozradil přítel. „Ona vždycky pracovala a myslím, že cítila, že nemá žádnou seberealizaci,“ dodal.

Podle novináře Omida Scobieho pár plánuje vytvořit společnost podobnou produkční společnosti Higher Ground, kterou založil manželský pár Obamových. „Přemýšlí o pracovním modelu, který není příliš odlišný od toho, co vytvořili Obamovi po opuštění Bílého domu,“ poznamenal.

„Když založili produkční společnost Higher Ground a později podepsali víceletou produkční dohodu se společností Netflix, aby vytvořili filmy a dokumenty, které se zabývají otázkami, jako jsou rasa, třída, demokracie a občanská práva,“ zaznělo v komentáři novináře.

Další aspekt odchodu páru se týkal rodinného napětí. Podle časopisu The Times první signál pro královskou rodinu zazněl tehdy, když Meghan a Harry oznámili, jak se cítili šťastně v rozhovoru během cest v Jihoafrické republice. Podle publikace se královská rodina rozhodla pomoct. Dokonce princ William byl první, kdo se dostal k telefonu. Podle zdroje to bylo ale příliš pozdě.