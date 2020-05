Nečekané nebezpečí. V USA varovali před nárůstem agrese krys během pandemie

Odborníci to vysvětlují zavřením anebo omezením fungování restaurací a dalších podniků, jejichž odpad je hlavním zdrojem obživy krys. Tato opatření měla za následek snížení množství stravy, zvlášť ve velkých obchodních čtvrtích.

„Některé úřady informovaly o zvýšené aktivitě hlodavců, kteří hledají nové zdroje obživy. Hygienické programy pro životní prostředí a boj s hlodavci mohou mít co dočinění se zvýšením počtu žádostí souvisejících s hlodavci a zprávami o jejich neobvyklém nebo agresivním chování,“ sdělila CDC.

„Krysy se nestávají agresivnější vůči lidem, ale vůči sobě,“ cituje odborníka na krysy Bobbyho Corrigana list The New York Times. Poznamenal, že v New Yorku jsou celé kolonie krys, které několik století závisely na místních restauracích. V důsledku dnešních akcí v boji s koronavirem trpí krysy hlady. Je to problém mnohých měst. V Novém Orléansu vyšly například hordy krys do ulic, v Chicagu zase začaly odvážně pátrat po stravě dokonce za denního světla, přičemž překonávaly velké vzdálenosti.

Americká opatření v době pandemie

Prezident Donald Trump zakázal například dočasně vstup do země cizincům, kteří navštívili během posledních 14 dní Brazílii, kde došlo k rychlému růstu nákazy koronavirem. Informovala o tom mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnany.

„Prezident dnes podnikl rozhodná opatření na ochranu naší země, pozastavil vstup cizinců, kteří se nacházeli v Brazílii během 14 dní, než požádali o povolení ke vstupu do USA,“ praví se v prohlášení McEnany.

„Dnešní opatření pomůže zaručit, že cizí občané, jež navštívili Brazílii, se nestanou dodatečným zdrojem nákazy (koronavirem) v naší zemi. Tato nová opatření se neprojeví na obchodu mezi USA a Brazílií,“ praví se ve zprávě.

Podle posledních dat Univerzity Jonese Hopkinse bylo v Brazílii zaregistrováno přes 347 případů koronaviru (druhý ukazatel na světě po USA), zemřelo přes 22 tisíc lidí.