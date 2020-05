V Rusku může být vyvinut nový pilotovaný raketoplán

„Rozvoj pilotovaného programu je dnes spojen právě s výstavbou kosmických raketoplánů. V USA se konají takové zkoušky, pracují na tom. Máme rovněž plány ohledně nové pilotované lodi pro orbitální stanici stejného druhu,“ řekl v přenosu rádia Komsomolskaja pravda.

V pasáži o jmenování generálním ředitelem korporace Energija bývalého ředitele společnosti Suchoj Igora Ozara nazval Rogozin zapojení do práce v kosmickém odvětví „lidí majících obrovské zkušenosti z letectva“ absolutně správným.

Podle názoru šéfa Roskosmosu by bylo pro stanice na oběžné dráze kolem Země, jež se nacházejí v geomagnetickém poli Země, účelné „zamyslet se nad vývojem pilotovaného raketoplánu, který bude tak nebo jinak fungovat v několika prostředích“, aby posádka byla chráněna před kosmickou radiací.

Rogozin poznamenal, že státní korporace spolu s předním vědeckým ústavem CNIImaš již zahájila práci na tomto „velmi perspektivním tématu“. Připomněl rovněž, že okřídlená kosmická loď Buran vyvinuta v SSSR nebyla nikdy použita. Bylo to podle Rogozina jednou z příčin zrušení projektu.

Buran byl první raketoplán vyvinutý v SSSR. Práce na něm byla zahájena v roce 1974 a trvala přes 10 let. Vesmírný systém Energija-Buran se skládal z univerzální supertěžké nosné rakety Energija, samotného Buranu a také prostředků pozemní vesmírné infrastruktury nosné rakety a orbitální lodě.

Zkoušky v USA

„Moc by nás potěšil americký vývoj alternativního transportního projektu. Je to přece přirozené pro takový velký a mocný stát jako USA. Umím si představit, jak je to trápilo celých devět let, že neměli možnost dopravit astronauty na ISS. Je to věc jejich národní cti a pýchy. Přejeme jim hodně úspěchů z profesionálního hlediska,“ řekl Rogozin v přenosu rádia Komsomolskaja pravda.

Okomentoval tak první pilotovaný start vesmírné lodi Crew Dragon plánovaný na 27. května.

„S velkým zájmem sledujeme přípravy na tento start,“ řekl.

Rogozin připomněl, že od léta 2011 dopravovaly posádky na ISS pouze ruské kosmické lodě.