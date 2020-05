Německá vláda pomůže Lufthanse. Dočká se stejné pomoci i Smartwings?

Uvádí se, že společnost by měla od vlády získat podporu v částce devíti miliard eur. Německý stát, který by tak měl získat 20procentní podíl, by neměl možnost blokovat důležitá firemní rozhodnutí.

Dodejme, že v daném podniku pracuje okolo 138 tisíc zaměstnanců a kvůli koronaviru a následné krizi jsou v ohrožení místa několika desítek tisíc lidí.

Pomoc pro Smartwings?

V souvislosti s pomocí německé Lufthanse stojí za zmínku podobná situace s dopravcem Smartwings. Ani tomu se totiž nevyhnuly důsledky koronavirové krize. Před nedávnem uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, že stát by mohl koupit až stoprocentní podíl v letecké společnosti Smartwings.

Rozhodnout se však podle něj má do konce června. Podle slov ministra by musel být odkup společnosti na úrovni stoprocentního podílu za částku, která se blíží nule. I tak by ale stát vyšla záchrana společnosti na nízké miliardy korun.

Také ministryně Alena Schillerová připustila, že by se stát o podporu Smartwings měl postarat. Havlíček ale tehdy hovořil spíše o zárukách za úvěry či přímých úvěrech. „Hledáme pro Smartwings řešení, ideálně na bázi záruk nebo úvěrů. Pokud bude zájem podíl převést, jsme připraveni jednat,“ řekl tehdy.

Názor expertů

Podle serveru iDnes.cz také oslovení experti mají jasný názor v této situaci. Podle nich by stát měl dopravci Smartwings pomoci, jediná neshoda panovala v názoru na formu.

Podle předsedy představenstva ČSA do roku 2003 Miroslava Kůly by bylo fér, kdyby dostaly aerolinky nějakou podporu. Podle něj by to však nemělo být formou znárodnění, logičtější se pro něj jeví například záruka na úvěr.

Lukáš Kovanda, člen Národní ekonomické rady vlády, si zase myslí, že se jedná o krajní a mimořádné řešení. V situaci, ve které se však celý sektor nachází, to podle něj má principiální opodstatnění.

„Česká společnost se prostřednictvím vlády rozhodla zachraňovat co největší část ekonomiky. Pokud jsme se rozhodli pomáhat, tak přece nemůžeme diskriminovat společnost Smartwings jenom proto, že nás to bude stát hodně peněz,“ uvedl.

Dodal, že záchrana je zde na místě. Co se týče formy, vyjádřil se pro stoprocentní vstup. Ačkoliv se jedná o tu nejkontroverznější variantu, jsou zde jisté výhody. Podle slov Ladislava Kellera, pilota a odborníka na dopravní letectví, není jiná možnost než kapitálový vstup státu do Smartwings.