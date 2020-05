Elon Musk se svojí partnerkou museli změnit zvláštní jméno svého syna

Grimes tak učinila poté, co se jeden z uživatelů zeptal, zda se pár musel vzdát jména jejich narozeného syna kvůli kalifornským zákonům. Také ji požádal, zda by mohla objasnit, jak se jméno vyslovuje. Na to zpěvačka odpověděla: „X Æ A-Xii“. Kromě toho připustila, že takto změněné jméno vypadá „upřímně ještě lépe“.

Vysvětlila, že číslo 12 v původním jménu museli změnit za římskou číslici, jelikož kalifornský zákon nepovoluje ve jménu arabské číslice. Jméno se podle jejích slov vyslovuje Ex Ash A Twelve.

Páru se miminko narodilo 4. května. Zpěvačka poté rovněž rozšifrovala jméno jejich dítěte. Uvedla, že X označuje ve jménu neznámou proměnnou, Æ je v elfštině zkratka AI (láska a/nebo umělá inteligence) a písmenko A označuje její oblíbenou píseň Archangel.

Zmiňme, že o dítěti se Musk vyjádřil na začátku května v podcastu Joe Rogan Experience. Podle jeho slov se jménem přišla z velké části jeho partnerka. Jakmile přešel rozhovor na jiné téma, Musk prohlásil, že technologie Neuralink – bateriový implantát do lebky, by mohl začít být používán v průběhu několika let a potenciálně by mohl „napravit téměř vše, co je s mozkem špatně“. Díky používání tohoto nového zařízení by mohla, podle slov Muska, zastarat lidská řeč.

„Byl byste schopen komunikovat rychleji a daleko přesněji… Nejsem si jistý, co by se v takovém případě stalo s jazykem,“ prohlásil.

Podnikatel a kolonizační loď

Na konci září na vesmírné odpalovací plošině v Texasu představil Musk veřejnosti prototyp kosmické lodi Starship.

Ta je podle něj schopná opakovaně přepravovat lidi a náklady na Měsíc či Mars. „Nejsilnější raketa v historii“ podle slov svých výrobců může mít na své palubě sto lidí.

Dříve se také uvádělo, že úmysly SpaceX také předpokládají dodání na Mars alespoň dvou nákladních lodí do roku 2022 a prvních kolonialistů do roku 2024. Musk však připustil, že je nepravděpodobné, že se budou moci vrátit na Zemi.

Elon Musk

Elon Musk je podnikatel, vynálezce a inženýr. Má jihoafrické, kanadské a americké občanství. Založil kosmickou společnost SpaceX a byl rovněž investorem a momentálně CEO (ředitel obchodní společnosti) automobilky Tesla. Co se týče jeho vzdělání, má bakalářský titul z fyziky na Pensylvánské univerzity, School of Arts and Sciences.