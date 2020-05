Farmaceutický průmysl roky bral peníze určené na výzkum pandemií a používal je pro vytváření zisku

Peníze Evropské unie určené pro výzkum na podporu veřejného zdraví, jako je například příprava na pandemii, byly „odkláněny“ farmaceutickými společnostmi do oblastí, které mohou vytvářet zisk, říká nová zpráva.

Brusel se chtěl účastnit financování výzkumu, který by zajistil, že EU je lépe připravená na pandemie, jako například ta dnešní. Jeho partneři ovšem – velké farmaceutické společnosti – se ovšem postarali o to, že peníze daňových poplatníků šli místo na studie do oblastí, které mají větší komerční potenciál. Krátce řečeno, lobbisté velkých farmaceutických podniků mohli přesměrovat miliardy euro směrem, kterým chtěli, říká nová zpráva.

Objektem kritiky je takzvaná Innovative Medicines Initiative (IMI), což je soukromo-veřejné partnerství, které bylo paralelně financováno z obou stran mezi lety 2008 až 2020 lobbistickou skupinou European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) a Evropskou komisí částkou 5.3 miliardy euro. Peníze měly směřovat na „lékařské a sociální potřeby“. Ve skutečnosti ale byly použity pro jiné záležitosti korporací, říká zpráva nevládní organizace Corporate Observatory Europe (COE).

„Byli jsme rozzlobeni, když jsme nalezli důkazy, že lobby farmaceutického průmyslu EFPIA nezvažovalo financování biologické připravenosti (připravenosti na epidemie jako je právě probíhající epidemie koronaviru – red.),“ stojí ve zprávě COE.

Rozvolňování omezujících opatření

Česko v další vlně rozvolňování opatření kvůli koronaviru otevírá hotely, restaurace a začíná platit mírnější režim nošení roušek.

Otevřou se tak vnitřní prostory restaurací a také hotely, kempy a ostatní ubytovací zařízení. Hromadných akcí ve venkovních a vnitřních prostorách se nyní může účastnit až 300 osob a do lavic se mohou vrátit žáci prvního stupně základních škol. Vše je ale doprovázeno přísnými hygienickými a bezpečnostními pravidly.

Nově lidé nemusí nosit roušky venku, pokud nikdo z dalších lidí není blíže než dva metry. V budovách a MHD však je rouška i nadále povinná.