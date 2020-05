Na ruské Čukotce tvrdě přistál vrtulník Mi-8

Záchranné služby dříve Sputnik informovaly, že oběťmi tvrdého přistání se stali čtyři lidé. Na palubě byli tři členové posádky a technik, informoval gubernátor regionu Roman Kopina.

„Na palubě se nacházeli tři členové posádky a technik. Všichni čtyři zemřeli. Ministerstvo pro mimořádné situace Ruska provádí práce spojené s havárií,“ stojí ve zprávě.

K události podle ministerstva obrany došlo okolo 5 hodin ráno moskevského času během provádění cvičného letu.

Podle předběžných informací byly již nalezeny černé skříňky vrtulníku, jejich stav je dobrý. Letiště po havárii pracuje ve standardním režimu. Na místo katastrofy již směřuje vyšetřovací komise velení ruského letectva.

Stav Armády České republiky

Dříve jsme informovali, že Ministerstvo obrany Česka v letech 2016 až 2018 investovalo do nové techniky české armády 2,8 miliardy korun, dalších 1,3 miliardy stály opravy, údržba a náhradní díly. Jak ve své tiskové zprávě uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), ani přes tyto investice nebyla velká část obrněné techniky provozuschopná. Úřad přitom poukazuje i na další problémy.

Jak NKÚ uvedl na své webové stránce, problémem je podle kontrolorů i závislost na dodavatelích a prodražování oprav a údržby obrněné techniky.

„Při nákupech obrněné techniky se MO nezabývalo náklady na celý životní cyklus obrněné techniky, i když mu to ukládají usnesení vlády už od roku 2011. To, že ministerstvo náklady na údržbu a opravy neřeší v době nákupu, vede k tomu, že se stává závislým na dodavateli servisní podpory a náhradních dílů a provoz obrněné techniky se prodražuje. Výdaje na servisní podporu a nákup náhradních dílů vzrostly ze 194 milionů korun v roce 2016 na téměř 780 milionů korun v roce 2018,“ stojí v tiskové zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu.

Podle úřadu se problémy s dodávkou náhradních dílů a servisem projevily například u bojových vozidel pěchoty, obrněných transportérů nebo modernizovaných tanků. Ve výsledku tato technika nebyla ve velké míře provozuschopná. „V kontrolovaných letech bylo provozuschopných méně než 43 % tanků. Jeden z vyprošťovacích tanků nebyl schopen provozu dokonce 3,5 roku, což je téměř pětina jeho životnosti,“ upozornil Nejvyšší kontrolní úřad.

Úspory by podle úřadu přineslo, pokud by se na opravách a údržbě obrněné techniky podílela ve větší míře sama armáda. Ta na to však nemá dostatek kapacit, a proto většinu servisních služeb zajišťují externí dodavatelé. NKÚ také zmínil, že v zahraničí je trend právě opačný, panuje snaha o využití externích služeb pouze u specializovaných zařízení.

Ve všech kontrolovaných případech ministerstvo při nákupech techniky i u servisních služeb využilo výjimku ze zákona o zadávání zakázek nebo jednací řízení bez uveřejnění. Následně znaleckými posudky dokládalo, že smluvní ceny jsou odpovídající.

„Tyto posudky například podpořily navýšení ceny obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích o 60 % oproti předpokladům, konkrétně z 1,3 miliardy korun na 2 miliardy korun. U rámcové dohody na tři roky servisní podpory pro bojová vojenská vozidla pěchoty a pro obrněné transportéry MO zvýšilo cenu o 795 milionů korun, což je o 270 % oproti předchozí rámcové smlouvě,“ píše se v tiskové zprávě úřadu.